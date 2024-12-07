Huawei не успевает производить смартфоны Mate 70 в Китае

Совсем недавно Huawei представила свою новую флагманскую серию смартфонов Mate 70. Сейчас компания видит «чрезмерный» спрос на эти устройства.

Руководитель компании заявил, что Huawei наблюдает «чрезмерный» спрос на смартфоны серии Mate 70. При этом некоторые аналитики утверждают, что потребители не так заинтересованы в Mate 70, как в Mate 60. Оба эти утверждения могут быть правдой. Спрос на серию Mate 60 в Китае также был огромным.

Эти телефоны стали первыми от Huawei с поддержкой 5G за долгое время. А если точнее, с 2020 года. Санкции США действительно на некоторое время затруднили ведение бизнеса Huawei в обычном режиме.

В любом случае сейчас, цепочки поставок Huawei работают в усиленном режиме. Это необходимо, чтобы удовлетворить высокий спрос на серию Mate 70. Однако некоторые аналитики полагают, что Huawei не успевает удовлетворить спрос из-за проблем с производством чипов для серии Mate 70.

Также стоит отметить, что эти флагманы поставляются с новой ОС от Huawei, HarmonyOS NEXT. Эта версия ОС основана не на Android, в отличие от предыдущей HarmonyOS, которая в настоящее время поставляется на моделях для остального мира.

Пока еще неизвестно, что будет со следующими глобальными версиями смартфонов Huawei. HarmonyOS может уйти в прошлое, уступив место версии «NEXT». Google внесла некоторые изменения в требования Android, и Huawei может оказаться отрезанной от нее навсегда.

Говоря о глобальных вариантах, неизвестно, выйдет ли Mate 70 на мировом рынке вообще. Huawei Mate X6 выйдет, это подтверждено, но о серии Mate 70 ничего не было сказано. Напомним, что Mate X6 поступит на мировые рынки 12 декабря во время презентации в Дубае.