Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » HONOR X50 обошел iPhone 16 Pro Max по продажам в Китае
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

HONOR X50 обошел iPhone 16 Pro Max по продажам в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.12.2024
4 Просмотра 0
Honor X50 обошел iPhone 16 Pro Max по продажам в Китае

В третьем квартале 2024 года смартфон HONOR X50 неожиданно обошел iPhone 16 Pro Max на китайском рынке. Он занял третье место в рейтинге Canalys. Доля рынка HONOR X50 составила 2,8%. В то время как iPhone 16 Pro Max расположился лишь на пятом месте. Значительная разница в цене (iPhone 16 Pro Max примерно в семь раз дороже) стала, вероятно, ключевым фактором.

Доступность HONOR X50 сыграла важную роль в его успехе. Вместе с тем, он оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также он имеет 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Более того, X50 превзошел и других премиальных конкурентов. Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T Pro) например, занял седьмое место.

Canalys

Несмотря на возрождение Huawei на китайском рынке, только один их смартфон (Pura 70) попал в топ-10. Лидером продаж стал iPhone 15 Pro Max с долей рынка 3%. В десятку лучших также вошли бюджетные модели от Vivo (Y37) и Oppo (A3x). Они заняли десятое и четвертое места соответственно. Интересно отметить, что другие модели iPhone, такие как 15 Pro и 15, расположились на восьмом и девятом местах, а iPhone 16 Pro – на пятом.

А что в мире

В целом, рейтинг демонстрирует сочетание доступности и брендовой лояльности как определяющих факторов успеха на китайском рынке смартфонов. Глобально же, Samsung лидирует на рынке смартфонов в третьем квартале 2024 года с 57,5 миллионами продаж. В то время как Apple заняла второе место с рекордными 54,5 миллионами единиц.

Рынок смартфонов в целом демонстрирует уверенный рост, с поставками достигшими 309,9 миллионов устройств – самого высокого показателя за этот квартал с 2021 года. Этот рост обусловлен как активным обновлением устройств, так и жесткой конкуренцией среди ведущих производителей. В Юго-восточной Азии рынок смартфонов вырос на 15% в третьем квартале 2024 года, лидером стала компания OPPO.

Источник — gizmochina

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.