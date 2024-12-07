Honor X50 обошел iPhone 16 Pro Max по продажам в Китае

В третьем квартале 2024 года смартфон HONOR X50 неожиданно обошел iPhone 16 Pro Max на китайском рынке. Он занял третье место в рейтинге Canalys. Доля рынка HONOR X50 составила 2,8%. В то время как iPhone 16 Pro Max расположился лишь на пятом месте. Значительная разница в цене (iPhone 16 Pro Max примерно в семь раз дороже) стала, вероятно, ключевым фактором.

Доступность HONOR X50 сыграла важную роль в его успехе. Вместе с тем, он оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также он имеет 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Более того, X50 превзошел и других премиальных конкурентов. Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T Pro) например, занял седьмое место.

Несмотря на возрождение Huawei на китайском рынке, только один их смартфон (Pura 70) попал в топ-10. Лидером продаж стал iPhone 15 Pro Max с долей рынка 3%. В десятку лучших также вошли бюджетные модели от Vivo (Y37) и Oppo (A3x). Они заняли десятое и четвертое места соответственно. Интересно отметить, что другие модели iPhone, такие как 15 Pro и 15, расположились на восьмом и девятом местах, а iPhone 16 Pro – на пятом.

А что в мире

В целом, рейтинг демонстрирует сочетание доступности и брендовой лояльности как определяющих факторов успеха на китайском рынке смартфонов. Глобально же, Samsung лидирует на рынке смартфонов в третьем квартале 2024 года с 57,5 миллионами продаж. В то время как Apple заняла второе место с рекордными 54,5 миллионами единиц.

Рынок смартфонов в целом демонстрирует уверенный рост, с поставками достигшими 309,9 миллионов устройств – самого высокого показателя за этот квартал с 2021 года. Этот рост обусловлен как активным обновлением устройств, так и жесткой конкуренцией среди ведущих производителей. В Юго-восточной Азии рынок смартфонов вырос на 15% в третьем квартале 2024 года, лидером стала компания OPPO.

Источник — gizmochina