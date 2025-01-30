Криптовалюта падает: трейдеры пострадали от фальшивых токенов DeepSeek

Криптовалюта переживает неспокойные времена, и одной из главных причин этого стал взлет и падение фальшивых токенов, связанных с китайским стартапом в сфере искусственного интеллекта — DeepSeek. Давайте разберемся, что происходит и почему это важно для трейдеров и инвесторов.

Неавторизованные Токены DeepSeek: Что Это Такое?

Неавторизованные токены DeepSeek, эксплуатирующие имя китайской компании, достигли капитализации в $48M до обвала. Эти мошеннические токены вызвали значительную путаницу среди трейдеров, которые поверили в их легитимность. Один из таких токенов, запущенный на блокчейне Solana, даже привлек более 22,000 кошельков.

Как Мошенники Эксплуатируют Популярные Технологические Тренды?

Мошенничество с токенами DeepSeek стало частью более широкой тенденции. Когда мошенники используют популярные технологии, такие как ИИ, чтобы обмануть инвесторов. Создатели фальшивого токена пытались создать ложные ассоциации с официальной социальной медиа-присутствием и сайтом DeepSeek. Что привело к массовым потерям среди держателей этих токенов.

Почему криптовалюта Биткоин Упал Ниже $100K?

Цена биткоина недавно опустилась ниже $100,000, достигнув 11-дневного минимума. Этот спад был вызван объявлением DeepSeek о более доступных моделях ИИ. Что усилило конкуренцию в технологическом секторе и привело к значительным снижениям в технологических акциях.

Корреляция с Технологическими Активами:

Криптовалютный рынок, особенно биткоин, показал сильную корреляцию с технологическими акциями. Особенно во время периодов рыночного стресса. По мере того как технологические акции падали, стоимость биткоина также снижалась, подчеркивая его чувствительность к изменениям в настроении инвесторов в технологической индустрии.

Силиконовая Долина Боится DeepSeek: Почему?

Силиконовая долина обеспокоена DeepSeek, потому что китайский стартап нарушил ландшафт ИИ, предлагая передовые модели по фракционной стоимости. В отличие от американских фирм, полагающихся на высококачественные аппаратные средства, DeepSeek использовал широко доступные чипы Nvidia H800 для разработки моделей ИИ, которые, как сообщается, в 50 раз дешевле в эксплуатации, чем у OpenAI.

Комментарий Эксперта:

«DeepSeek ускорит развитие ИИ как в США, так и за рубежом, лишая доминирования над ИИ,» прокомментировал Пол Ховард, директор Wincent. «На торговлю это имеет мало влияния, все, что могла предложить большая языковая модель (LLM), уже давно доступно, а более низкая базовая стоимость мало повлияет на то, как институциональные игроки взаимодействуют с крипторынком.»

Меры Безопасности на Децентрализованных Платформах

Основные децентрализованные финансовые платформы внедряют защитные меры, с компаниями, такими как Uniswap и DexScreener, сотрудничающими с фирмами безопасности для фильтрации мошеннических токенов. Однако децентрализованная природа технологии блокчейн затрудняет полное предотвращение таких мошенничеств.

Советы для Инвесторов:

Чтобы предотвратить любой потенциальный вред, мы повторяем, что @deepseek_ai является нашим единственным официальным аккаунтом в Twitter/X. Любые аккаунты, представляющие нас, использующие идентичные аватары или похожие имена, являются подделками. Пожалуйста, будьте бдительны, чтобы избежать обмана!

Будущее Криптовалют: Восстановление или Спад?

Несмотря на недавний спад, аналитики остаются оптимистичными относительно долгосрочных перспектив криптовалюты в 2025 году. Криптовалюта — биткоин уже показал признаки восстановления, вернувшись выше $102,000. Некоторые аналитики прогнозируют, что биткоин может достичь $200,000 к концу года, благодаря институциональному принятию, потенциальному регуляторному ясности и продолжающемуся спросу на децентрализованные активы.

Рекомендации для Инвесторов:

Однако рыночная волатильность остается ключевым фактором, и инвесторы должны быть осторожны в отношении спекулятивных тенденций и потенциальных мошенничеств. Обратите внимание на макроэкономические и технологические данные, выходящие на этой неделе, поскольку они могут влиять на основные показатели, в то время как мы наблюдаем продолжающееся снижение цен на токены ИИ в последние 7 дней, не обязательно связанное с новостями о DeepSeek.

Заключение: Будьте Внимательны и Осторожны

Криптовалюта и весь криптовалютный рынок полон возможностей, но также и рисков. Будьте внимательны к новостям и анализу рынка, следите за официальными источниками информации и всегда проверяйте информацию перед тем, как принимать инвестиционные решения.