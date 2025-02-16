Стали известны вероятные размеры экранов складной iPhone

В сети уже продолжительное время ходят слухи, что Apple работает на созданием складного iPhone. Последние утечки дают нам представление о том, какие размеры экранов мы можем ожидать. Инсайдер Digital Chat Station, который в прошлом предоставлял точные сведения, сообщает, что складной iPhone может получить 7,74-дюймовый внутренний экран и 5,49-дюймовый внешний экран.

Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет 7,6-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний дисплей, так что экран обложки Samsung немного больше. Google Pixel 9 Pro Fold имеет 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,3-дюймовый внешний дисплей. Если эта утечка окажется правдой, оба экрана на складном iPhone будут меньше, чем у его конкурентов.

Эта утечка указывает на то, что Apple, скорее всего, работает над складным устройством в стиле книги, а не в стиле раскладушки, как Samsung Galaxy Z Flip 6. Кроме того, похоже, что это будет скорее складной iPhone, а не складной iPad. В то же время данная информация противоречит другим утечкам, в которых утверждалось, что первый складной iPhone будет в формате Flip.

Меньший экран не обязательно является недостатком. Это может означать, что складной iPhone будет более компактным и удобным для ношения в кармане или сумке.

По слухам, Apple выпустит свой складной iPhone в 2026 году. Учитывая репутацию компании, ожидается, что это будет один из лучших складных телефонов на рынке.

Apple, как сообщается, начала серьезную разработку телефона в ноябре прошлого года. Учитывая сложность такого устройства, 2026 год кажется разумным сроком для его выхода. В ближайшие месяцы мы наверняка увидим больше утечек и слухов.