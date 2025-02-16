Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Стали известны вероятные размеры экранов складной iPhone
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Стали известны вероятные размеры экранов складной iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.02.2025
5 Просмотров 0
Стали известны вероятные размеры экранов складной iPhone

В сети уже продолжительное время ходят слухи, что Apple работает на созданием складного iPhone. Последние утечки дают нам представление о том, какие размеры экранов мы можем ожидать. Инсайдер Digital Chat Station, который в прошлом предоставлял точные сведения, сообщает, что складной iPhone может получить 7,74-дюймовый внутренний экран и 5,49-дюймовый внешний экран.

Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет 7,6-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний дисплей, так что экран обложки Samsung немного больше. Google Pixel 9 Pro Fold имеет 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,3-дюймовый внешний дисплей. Если эта утечка окажется правдой, оба экрана на складном iPhone будут меньше, чем у его конкурентов.

Эта утечка указывает на то, что Apple, скорее всего, работает над складным устройством в стиле книги, а не в стиле раскладушки, как Samsung Galaxy Z Flip 6. Кроме того, похоже, что это будет скорее складной iPhone, а не складной iPad. В то же время данная информация противоречит другим утечкам, в которых утверждалось, что первый складной iPhone будет в формате Flip.

Меньший экран не обязательно является недостатком. Это может означать, что складной iPhone будет более компактным и удобным для ношения в кармане или сумке.

По слухам, Apple выпустит свой складной iPhone в 2026 году. Учитывая репутацию компании, ожидается, что это будет один из лучших складных телефонов на рынке.

Apple, как сообщается, начала серьезную разработку телефона в ноябре прошлого года. Учитывая сложность такого устройства, 2026 год кажется разумным сроком для его выхода. В ближайшие месяцы мы наверняка увидим больше утечек и слухов.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.