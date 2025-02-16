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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Apple Vision Pro получит функции Apple Intelligence

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.02.2025
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Apple Vision Pro получит функции Apple Intelligence

Apple Vision Pro, похоже, готовится к своему самому важному обновлению программного обеспечения на сегодняшний день. Пользователям гарнитуры смешанной реальности не придется доплачивать, чтобы получить доступ к Apple Intelligence и другим улучшениям.

Изначально Apple Intelligence была представлена для iPhone, iPad и Mac. Однако теперь этот функционал, возможно, появится и на Apple Vision Pro. Когда Apple анонсировала свои функции искусственного интеллекта в июне 2024 года, они были запланированы только для новых моделей iPhone, iPad и Mac с чипами серии M. Тогда оставалось неясным, почему Vision Pro с процессором M2 не получит эти функции.

Однако, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, это может измениться. По слухам, visionOS 2.4, бета-версия которой может выйти на следующей неделе. Это позволит владельцам Vision Pro воспользоваться возможностями Apple Intelligence. Это улучшит функциональность гарнитуры без необходимости обновления оборудования. Кроме того, visionOS 2.4, как ожидается, будет включать новое приложение для пространственного контента и переработанный гостевой режим.

VisionOS 2.0 уже принесла много улучшений. Следующая неделя обещает быть интересной, с возможным анонсом нового продукта Apple. Мы ждем выхода iPhone SE 4 или iPhone 16, а также, возможно, iPad 11.

В целом, обновление visionOS 2.4 направлено на повышение интереса к Vision Pro с помощью новых функций и инструментов для разработчиков. Apple, похоже, стремится к тому, чтобы Vision Pro стала центральным элементом своей сети пространственных вычислений, предоставляя пользователям захватывающие возможности и улучшенную производительность.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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