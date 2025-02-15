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Apple выбирает поставщика стекол для складного iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.02.2025
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Apple выбирает поставщика стекол для складного iPhone

Наконец-то появилась конкретная информация о планах Apple относительно складного iPhone. Как сообщается, технологический гигант ведет переговоры с различными поставщиками ультратонкого стекла. По данным отраслевых источников, китайская компания Lens Technology готовится стать основным поставщиком этого ультратонкого стекла для складных устройств Apple.

По сообщениям из Китая, Lens Technology выполнит около 70% заказов Apple. Corning, известная своими стеклами Gorilla Glass, вероятно, будет поставлять сырье для этого производства.

Lens Technology продемонстрировала различные преимущества с точки зрения успешного массового производства. Утверждается, что компания особенно преуспела в укреплении стекла и минимизации боковых трещин после резки.

Согласно отчету, поставщик ожидает, что выпуск первого складного iPhone от Apple произойдет во второй половине 2026 года. Поэтому производство стекла будет расширено в 2025 году. Подход Apple к дизайну фокусируется на утоньшении только средней части стекла, тем самым увеличивая общую толщину и долговечность.

Предполагается, что Samsung Display может быть единственным поставщиком складных панелей для первого складного модели iPhone. Аналитики Apple Минг-Чи Куо и Джефф Пу также предполагают, что дата выхода может состояться в конце 2026 или 2027 года. Сама Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone, начинав с компактной раскладушки в стиле Samsung Galaxy Z Flip. Выйти должно, как минимум две модели этого смартфона.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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