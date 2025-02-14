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Caviar выпустила чехлы для iPhone 16 Pro в честь Дня Влюбленных

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.02.2025
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Caviar выпустила роскошные чехлы для iPhone 16 Pro в честь Дня влюбленных

Caviar — это компания из Дубая, которая делает просто невероятно роскошные версии устройств. Сейчас она представила свою коллекцию Apple iPhone 16 Pro Series Secret Love. Эта коллекция приурочена к празднованию Дню влюбленных. Дизайнеры вдохновлялись жемчугом, чтобы создать что-то по-настоящему особенное.

В коллекции три модели: Bouquet Dore, Serpentis Pearl и Sea of Love. Каждая из них – это настоящий шедевр!

Версия Bouquet Dore, как говорит Caviar, это самый шикарный букет, который только можно подарить на День святого Валентина. Представьте себе заднюю панель, обтянутую настоящей телячьей кожей, украшенную перламутровыми бабочками и элементами, покрытыми двойным слоем 24-каратного розового золота. Говорят, что дизайн вдохновлен цветочными мотивами Van Cleef & Arpels и изысканной эстетикой эпохи Возрождения. Круто, правда?

iPhone 16 pro Bouquet Dore

А вот вариант Serpentis Pearl – это просто бомба! На задней панели красуется змея, которая образует сердце, символизируя страсть и обновление. Панель покрыли нежной бежевой кожей и украсили натуральным жемчугом. Декоративные элементы – опять же, покрыли 24-каратным розовым золотом. Caviar говорит, что этот мотив вдохновлялся ювелирными изделиями Bulgari. Очень изысканно!

Serpentis Pearl

И, наконец, версия Sea of Love. Дизайн вдохновлен вечными произведениями искусств. В том числе знаменитой картиной Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Задняя крышка, обернутая в розовую кожу, украшена 24-каратным розовым золотом, жемчугом, перламутром и бриллиантами. Просто вау!

Sea of Love

Сколько стоит?

Однако, за такую красоту придется заплатить. Цены на Apple iPhone 16 Pro Dore Bouquet, Serpentis Pearl и Sea of Love начинаются от 9 630 долларов США, 9 990 долларов США и 11 630 долларов США соответственно. Если вам больше нравится iPhone 16 Pro Max, то там базовые цены составляют 9 910 долларов США, 10 270 долларов США и 11 910 долларов США соответственно.

Caviar выпустит всего 99 единиц каждой модели, так что это будет действительно эксклюзивная вещь. Если хотите взглянуть на это чудо вживую, можете посмотреть видео от Caviar, которое они сделали специально для продвижения этой Secret Love Collection.

Источник — Caviar

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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