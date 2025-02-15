Объявлена дата выхода Xiaomi 15 и 15 Ultra

Xiaomi официально подтвердила, что глобальный выход серии Xiaomi 15. В нее также войдет долгожданный Xiaomi 15 Ultra. Презентация состоится 2 марта 2025 года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне. Это событие произойдет всего через несколько дней после дебюта устройства в Китае.

В преддверии глобального запуска Xiaomi продемонстрировала возможности камеры 15 Ultra, поделившись видео, полностью снятым на это устройство.

Кроме того, генеральный директор Xiaomi, Лей Цзюнь, опубликовал образцы фотографий, сделанных на 15 Ultra. На них запечатлена серебристая версия электромобиля Xiaomi SU7 Ultra.

Особое внимание уделяется снимкам, сделанным в ночное время с использованием двойного телеобъектива, демонстрирующим выдающиеся оптические характеристики. 15 Ultra оснащен 50-мегапиксельным 70-мм телеобъективом с 3-кратным увеличением и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 4,3-кратным увеличением. Обе линзы обеспечивают четкие изображения. Даже в условиях низкой освещенности. Сохраняя детализацию, такие как капли дождя и текстуры в темных областях. Вместе с тем, широкие диафрагмы f/1.8 и f/2.6 позволяют захватывать больше света, что обеспечивает превосходную четкость.

Кроме того Лей Цзюнь поделился фотографией, сделанной в сложных условиях освещения с использованием основной камеры, оснащенной однодюймовым сенсором Sony LYT-900 с диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 23 мм. Результаты демонстрируют исключительный динамический диапазон и возможности обработки света 15 Ultra.

Дизайн Xiaomi 15 Ultra

Кроме того, в сети появились новые рендеры Xiaomi 15 Ultra. Они раскрывают цветовую схему, вдохновленную камерой Leica M11. Официальные спецификации еще не подтверждены. Однако есть предположения, что глобальная версия 15 Ultra получит аккумулятор меньшей емкости, чем китайская версия. Ожидается, что 15 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3200 x.

15 Ultra обещает стать одним из лучших смартфонов 2025 года благодаря мощной камере, передовому дисплею и флагманскому чипсету. Глобальный запуск, запланированный на 2 марта 2025 года, безусловно, привлечет внимание как поклонников Xiaomi, так и энтузиастов мобильной фотографии.