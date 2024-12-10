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Стала известна возможная дата выпуска Galaxy S25

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.12.2024
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Стала известна возможная дата выпуска Galaxy S25

Samsung готовится к выходу своей новой флагманской линейки Galaxy S25. По слухам, релиз состоится 22 января 2025 года, хотя официального подтверждения от Samsung пока нет. Эта дата, предоставленная инсайдером Abhishek Yadav, немного раньше, чем запуск Galaxy S24. Возможно, указывается дата анонса, а не начала продаж. Ожидается, что мероприятие, вероятно, будет называться Galaxy Unpacked 2025 и пройдёт в США.

В серию войдут три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Все они будут работать на Android 15 с оболочкой One UI 7. По прогнозам они получат до семи крупных обновлений операционной системы. Дизайн S25 и S25+ предположительно останется похожим на предшественников, а вот S25 Ultra, как сообщается, получит изогнутые углы, что является отличительной чертой от предыдущих Ultra-моделей. Это, по всей видимости, должно улучшить эргономику и удобство использования.

Внутри всех трех смартфонов, по всей видимости, будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite, обещающий серьёзное повышение производительности. Хотя ходили слухи о возможном использовании чипа Exynos 2500 в некоторых устройствах. Неясно, будет ли он использован в окончательных версиях для продажи. Ожидается, что объём оперативной памяти составит 12 ГБ для базовых моделей и, вероятно, 16 ГБ для S25+ и S25 Ultra. Объём встроенной памяти начнётся, как минимум, с 256 ГБ.

Камеры S25 и S25+ предположительно останутся такими же, как у S24 и S24+, а вот Galaxy S25 Ultra, вероятно, получит значительные улучшения: главная камера на 200 МП, сверхширокоугольная камера на 50 МП, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Как и его предшественник, он может сохранить титановую рамку.

Среди других ожидаемых функций: стереодинамики, водонепроницаемость по стандарту IP68, беспроводная зарядка Qi2 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Все три модели, согласно утечкам, будут поддерживать 5G, UWB, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC. Самым популярным цветом Galaxy S25 Ultra, предположительно, станет синий.

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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