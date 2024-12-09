Vision Pro будет поддерживать контроллеры PSVR2 от Sony

Apple Vision Pro может получить серьезный буст в сфере игр. Это возможно благодаря сотрудничеству Apple и Sony. Они работают над поддержкой контроллеров PlayStation VR2 в Vision Pro, что должно кардинально изменить ситуацию. Ведь Vision Pro, несмотря на мощный процессор M2, отличные экраны и продвинутые сенсоры, до сих пор не может похвастаться впечатляющим игровым опытом из-за отсутствия подходящих контроллеров. Стандартные контроллеры от PS5 и Xbox, которые поддерживает гарнитура, не обеспечивают необходимую точность для VR-игр.

Идея использовать контроллеры PSVR2 возникла у Apple еще в начале года, и Sony согласилась на сотрудничество. Это довольно серьезное изменение стратегии Apple, которая изначально делала ставку на управление взглядом и жестами. Однако, очевидно, что для сложных игр и продуктивных приложений нужны специализированные контроллеры.

Проблема Vision Pro в том, что продажи пока невысоки – менее 500 000 устройств с момента релиза в феврале. Это отпугивает разработчиков, которые не хотят вкладываться в игры для небольшой аудитории. Поэтому Apple, возможно, придется стимулировать разработчиков финансово, чтобы привлечь на платформу интересные проекты.

Партнерство с Sony выгодно обеим сторонам. Apple получит качественные контроллеры, а Sony – новый канал сбыта для PSVR2 контроллеров, которые будут продаваться в розничных и онлайн-магазинах Apple. При этом контроллеры PSVR2 можно будет использовать не только в играх, но и в профессиональных приложениях, таких как Final Cut Pro или Adobe Photoshop, где важна высокая точность управления.

В общем, это взаимовыгодное сотрудничество, которое может сильно повлиять на успех Vision Pro. Официальное объявление о партнерстве, правда, немного задерживается, но, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Источник — winfuture