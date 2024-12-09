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Vision Pro будет поддерживать контроллеры PSVR2 от Sony

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.12.2024
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Vision Pro будет поддерживать контроллеры PSVR2 от Sony

Apple Vision Pro может получить серьезный буст в сфере игр. Это возможно благодаря сотрудничеству Apple и Sony. Они работают над поддержкой контроллеров PlayStation VR2 в Vision Pro, что должно кардинально изменить ситуацию. Ведь Vision Pro, несмотря на мощный процессор M2, отличные экраны и продвинутые сенсоры, до сих пор не может похвастаться впечатляющим игровым опытом из-за отсутствия подходящих контроллеров. Стандартные контроллеры от PS5 и Xbox, которые поддерживает гарнитура, не обеспечивают необходимую точность для VR-игр.

Идея использовать контроллеры PSVR2 возникла у Apple еще в начале года, и Sony согласилась на сотрудничество. Это довольно серьезное изменение стратегии Apple, которая изначально делала ставку на управление взглядом и жестами. Однако, очевидно, что для сложных игр и продуктивных приложений нужны специализированные контроллеры.

Проблема Vision Pro в том, что продажи пока невысоки – менее 500 000 устройств с момента релиза в феврале. Это отпугивает разработчиков, которые не хотят вкладываться в игры для небольшой аудитории. Поэтому Apple, возможно, придется стимулировать разработчиков финансово, чтобы привлечь на платформу интересные проекты.

Партнерство с Sony выгодно обеим сторонам. Apple получит качественные контроллеры, а Sony – новый канал сбыта для PSVR2 контроллеров, которые будут продаваться в розничных и онлайн-магазинах Apple. При этом контроллеры PSVR2 можно будет использовать не только в играх, но и в профессиональных приложениях, таких как Final Cut Pro или Adobe Photoshop, где важна высокая точность управления.

В общем, это взаимовыгодное сотрудничество, которое может сильно повлиять на успех Vision Pro. Официальное объявление о партнерстве, правда, немного задерживается, но, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Источник — winfuture

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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