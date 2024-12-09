Samsung Galaxy Z Flip 6 против S24 Ultra: чем отличаются?

В 2024 году Samsung выпустила Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Складные смартфоны завершили флагманскую линейку. Z Fold 6 это устройство, принципиально отличающиеся от классического. А вот Z Flip 6, в разложенном состоянии, можно спутать с традиционным смартфоном. По этому поводу у нас возник вопрос: как Z Flip 6 сравнивается с классическим — Samsung Galaxy S24 Ultra?

Важно понимать, что сравнение не совсем прямое. Galaxy Z Flip 6 – это складной смартфон. S24 Ultra, в свою очередь, – это флагман традиционного форм-фактора с максимальными характеристиками.

Тем не менее, оба телефона выполняют схожие функции: звонки, сообщения, приложения, фотосъемка и мультимедиа. Встает вопрос: какой телефон посоветовать большинству пользователей? Мы провели подробный анализ и изучение обеих моделей, поэтому готовы представить наш итоговый вывод. Подробное сравнение характеристик, включая камеры, экраны и время автономной работы, поможет сделать правильный выбор.

Сравнение учитывает такие важные параметры, как ёмкость аккумулятора, скорость зарядки, разрешение экрана и наличие защиты от воды. В результате анализа всех данных можно сделать обоснованный вывод о том, какой из смартфонов лучше подходит под конкретные нужды пользователя.

Характеристики

Прежде чем подробно разбирать отличия Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy S24 Ultra, давайте кратко пробежимся по их основным характеристикам. Это поможет нам лучше понять, чем эти флагманы похожи и чем отличаются.

Galaxy Z Flip 6

Экран: 6,7 дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей (основной), 3,4 дюйма (внешний).

6,7 дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей (основной), 3,4 дюйма (внешний). Разрешение: 1080 x 2640 пикселей (основной), 720 x 748 пикселей (внешний).

1080 x 2640 пикселей (основной), 720 x 748 пикселей (внешний). Частота обновления: 120 Гц, 60 Гц (внешний).

120 Гц, 60 Гц (внешний). Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy.

Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Основная камера: 50МП + 12МП.

50МП + 12МП. Фронтальная камера: 10МП.

10МП. Оперативная память: 12 ГБ.

12 ГБ. Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

256 ГБ, 512 ГБ Аккумулятор: 4000 мАч.

4000 мАч. Вес: 187 г.

Galaxy S24 Ultra

Экран: 6,8-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X (QHD+).

6,8-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X (QHD+). Разрешение: 1440 x 3120 пикселей.

1440 x 3120 пикселей. Частота обновления: 120 Гц.

120 Гц. Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy.

Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Основная камера: 200МП + 50МП + 10МП + 12МП.

200МП + 50МП + 10МП + 12МП. Фронтальная камера: 12МП.

12МП. Оперативная память: 12 ГБ.

12 ГБ. Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Аккумулятор: 5000 мАч.

5000 мАч. Вес: 232 г.

Как видите, есть как сходства, так и значительные различия. Прежде всего это связано с разным форматом корпуса смартфонов.

Цены и доступность

Samsung Galaxy Z Flip 6 появился в продаже 24 июля 2024 года. То есть примерно на полгода позже выхода Galaxy S24 Ultra, дебютировавшего 31 января.

Что касается цены, Galaxy Z Flip 6 доступнее:

Базовая модель с 256 ГБ памяти: 1100 долларов.

Версия с 512 ГБ памяти: 1219 долларов.

Galaxy S24 Ultra, в свою очередь, стоит дороже:

1299 долларов за версию с 256 ГБ памяти.

1400 долларов за модель с 512 ГБ .

1660 долларов за версию с 1 ТБ памяти.

Таким образом, более старый Galaxy S24 Ultra стоит на 200 долларов дороже. Попробуем разобраться, чем это может объясняться.

Дизайн и экран

Как уже говорилось, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy S24 Ultra – это принципиально разные телефоны. Flip 6 создан для комфортного ношения в кармане. S24 Ultra – предназначен для тех, кто предпочитает большие и заметные устройства.

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip 6, будучи в сложенном состоянии компактным квадратом, очень удобен для переноски. Даже в разложенном виде он довольно компактный (165,1 х 71,9 х 6,9 мм) и легкий (187г).

Galaxy S24 Ultra значительно крупнее и тяжелее (162,3 x 79 x 8,6 мм, 232 г). Однако его большие размеры компенсируются повышенной прочностью: титановая рамка (в отличие от алюминиевой у Flip 6) и более прочное стекло Corning Gorilla Armor с обеих сторон. Flip 6 использует Gorilla Glass Victus 2, которое также обеспечивает хорошую защиту.

S24 Ultra также имеет более высокий рейтинг защиты от пыли и воды – IP68 против IP48 у Flip 6.

Дизайн телефонов тоже различен. S24 Ultra имеет плоские верхнюю и нижнюю части, слегка закругленные боковые стороны и острые углы. В то время как Flip 6 отличается полностью плоской рамкой и закругленными углами. Можно сказать, что Flip 6 стилистически приближен к iPhone. В то время, S24 Ultra следует своему собственному дизайнерскому языку.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6 оснащен двумя экранами, в отличие от Galaxy S24 Ultra с одним. Главный экран Flip 6 – это складной 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (1080 x 2640) и частотой обновления 120 Гц. Хотя он хорош, он не является лучшим среди смартфонов.

Galaxy S24 Ultra превосходит его по качеству изображения благодаря своему 6,8-дюймовому Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплею с разрешением 1440 x 3120 (QHD+). Этот экран, по мнению многих экспертов, является одним из лучших среди флагманских смартфонов.

Оба телефона обладают максимальной яркостью 2600 нит в HDR-контенте. Однако у Flip 6 есть еще и внешний 3,4-дюймовый экран. Он имеет разрешение 720 x 748 и частоту обновления 60 Гц. Также он удобен для виджетов и уведомлений и для просмотра селфи. Этот внешний экран несколько упрощен по сравнению с конкурентами, например, Motorola Razr Plus 2024.

В итоге, несмотря на два экрана у Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 Ultra выигрывает по качеству основного дисплея.

Камеры

Хотя Galaxy Z Flip 6 выделяется своей компактностью, в плане камер Galaxy S24 Ultra существенно его превосходит.

Flip 6 имеет новую 50-мегапиксельную основную камеру, аналогичную той, что используется в Galaxy S24. Однако, S24 Ultra оснащен гораздо более мощным 200-мегапиксельным датчиком изображения размером 1/1,3 дюйма. Он обеспечивает значительно лучшее качество снимков, особенно в условиях низкой освещенности.

Galaxy Z Flip 6

Даже 12-мегапиксельные сверхширокоугольные камеры отличаются. У S24 Ultra датчик больше и оснащен автофокусом, что опять-таки дает преимущество в качестве изображения.

В области зума разрыв еще больше. S24 Ultra обладает двумя дополнительными телеобъективами (10-мегапиксельный 3-кратный и 50-мегапиксельный 5-кратный), обеспечивая, пожалуй, лучший зум среди всех смартфонов. У Flip 6 таких возможностей нет.

Даже фронтальная камера у S24 Ultra лучше. 12 МП с автофокусом против 10 МП с фиксированным фокусом у Flip 6. Единственное преимущество Flip 6 – возможность использовать основную камеру и внешний экран для селфи. Это несколько усложняет процесс, но дает неплохой результат.

Galaxy S24 Ultra

В видеосъемке S24 Ultra также превосходит Flip 6. Его максимальное разрешение 8K при 30 кадрах в секунду против 4K при 60 кадрах в секунду у Flip 6. Более продвинутая система автофокусировки и лучшие датчики обеспечивают более качественную видеозапись вне зависимости от выбранного разрешения.

Производительность

Оба смартфона, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy S24 Ultra, работают на практически идентичных процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Они также имеют по 12 ГБ оперативной памяти. В повседневном использовании разница в производительности практически незаметна. S24 Ultra может иметь небольшое преимущество в требовательных задачах. Например, в длительных игровых сессиях, благодаря более эффективной системе охлаждения. Но для большинства пользователей эта разница будет несущественна.

Galaxy Z Flip 6 AI

Варианты памяти включают 256 ГБ и 512 ГБ для обоих телефонов. Но S24 Ultra также предлагает версию на 1 ТБ, что идеально подходит для пользователей, хранящих много медиафайлов или снимающих видео в высоком разрешении (4K и 8K).

Программное обеспечение также практически одинаково. Из коробки оба работают на One UI 6.1 поверх Android 14 и получат семь лет обновлений. Телефоны обладают широкими возможностями, основанными на искусственном интеллекте, включая удаление объектов, перевод в реальном времени и расшифровку речи, создание персонализированных обоев и преобразование набросков в рисунки.

Galaxy Z Flip 6 использует свой дополнительный экран для удобного двустороннего перевода речи с помощью ИИ – функция, отсутствующая в S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra AI

С другой стороны, Galaxy S24 Ultra поставляется со стилусом S Pen и соответствующим программным обеспечением для преобразования рукописных заметок в текст. Также S24 Ultra поддерживает режим DeX, позволяющий использовать телефон как полноценный настольный компьютер, чего нет у Z Flip 6.

Время автономной работы и зарядка

Конструкция складного смартфона Galaxy Z Flip 6 имеет свои ограничения: меньшее внутреннее пространство ограничивает возможности охлаждения и размер батареи. Это существенно отличает его от Galaxy S24 Ultra.

Аккумулятор S24 Ultra (5000 мАч) значительно больше, чем у Flip 6 (4000 мАч). В тестах автономность Flip 6 оказалась разочаровывающей, в отличие от S24 Ultra, который демонстрирует отличную выносливость и легко выдерживает целый день интенсивного использования. Одного заряда Flip 6 хватит для умеренного использования в течение дня, но не более.

Разница в скорости проводной зарядки также заметна: S24 Ultra поддерживает 45 Вт, а Flip 6 – 25 Вт. Однако, учитывая разницу в емкости батарей, существенного преимущества в скорости зарядки ни один из телефонов не имеет. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Что в итоге?

Прямое сравнение показывает явное превосходство Galaxy S24 Ultra над Galaxy Z Flip 6. S24 Ultra обладает более прочной конструкцией, лучшим экраном, значительно лучшей камерой и гораздо большей автономностью.

Однако, важно отметить существенные различия в дизайне и функциональности этих устройств, что делает выбор зависящим от индивидуальных предпочтений.

Galaxy S24 Ultra – безусловно, один из лучших смартфонов на рынке, если вы ищете максимальное качество и возможности. Но если для вас первостепенна портативность, бюджет ограничен или вы просто хотите что-то необычное, Galaxy Z Flip 6 может стать отличным вариантом, предлагая ряд своих преимуществ.







