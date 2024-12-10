Илон Маск не исключает вероятность появления смартфона Tesla

Хотя основной бизнес Tesla – это электромобили, энергия и солнечные продукты, Илон Маск неоднократно намекал на возможность выпуска смартфона. Даже появилось шуточное изображение предполагаемого устройства в социальных сетях, вызвавшее позитивный отклик пользователей.

Дизайн этого концепта предполагает классический изогнутый экран, похожий на старые модели Samsung S-серии, овальный блок камер на задней панели и дополнительные кнопки сбоку, возможно, для управления камерой или стилусом.

Однако, официально Илон Маск неоднократно заявлял, что Tesla не планирует создавать смартфон, по крайней мере, пока Apple и Google не начнут совершать серьезные ошибки, например, цензурировать приложения. Он подчеркивал, что производство телефонов не входит в приоритеты компании. Тем не менее, Маск не исключил возможности изменения этой стратегии в будущем, если ситуация на рынке мобильных устройств изменится кардинально.

Аналитики Morgan Stanley, например, считают, что появление смартфона от Tesla весьма вероятно, рассматривая его как естественное расширение экосистемы электромобилей. Они предполагают, что такой телефон мог бы тесно интегрироваться с автомобилем, например, предоставляя информацию о состоянии батареи. В целом, вопрос о телефоне Tesla остается открытым, и будущее покажет, осуществится ли этот амбициозный проект.

Источник — passionategeekz