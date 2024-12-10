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Илон Маск не исключает вероятность появления смартфона Tesla

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.12.2024
4 Просмотра 0
Илон Маск не исключает вероятность появления смартфона Tesla

Хотя основной бизнес Tesla – это электромобили, энергия и солнечные продукты, Илон Маск неоднократно намекал на возможность выпуска смартфона. Даже появилось шуточное изображение предполагаемого устройства в социальных сетях, вызвавшее позитивный отклик пользователей.

Дизайн этого концепта предполагает классический изогнутый экран, похожий на старые модели Samsung S-серии, овальный блок камер на задней панели и дополнительные кнопки сбоку, возможно, для управления камерой или стилусом.

Однако, официально Илон Маск неоднократно заявлял, что Tesla не планирует создавать смартфон, по крайней мере, пока Apple и Google не начнут совершать серьезные ошибки, например, цензурировать приложения. Он подчеркивал, что производство телефонов не входит в приоритеты компании. Тем не менее, Маск не исключил возможности изменения этой стратегии в будущем, если ситуация на рынке мобильных устройств изменится кардинально.

Аналитики Morgan Stanley, например, считают, что появление смартфона от Tesla весьма вероятно, рассматривая его как естественное расширение экосистемы электромобилей. Они предполагают, что такой телефон мог бы тесно интегрироваться с автомобилем, например, предоставляя информацию о состоянии батареи. В целом, вопрос о телефоне Tesla остается открытым, и будущее покажет, осуществится ли этот амбициозный проект.

Источник — passionategeekz

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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