Спор между Apple и Индонезией продолжается

Индонезия до сих пор не разрешает продажу смартфонов iPhone 16 в стране, несмотря на дополнительные усилия Apple. Власти повышают ставки, требуя большего.

Власти Индонезии ранее запретили продажу iPhone в стране, ссылаясь на нереализованные инвестиции компании, которые по законам страны требуются от иностранных компаний.

Теперь Apple должна начать производство запчастей для iPhone в Индонезии, чтобы продолжать продавать свои смартфоны в стране. Министр промышленности Индонезии Агус Гумиван за последние недели провёл несколько встреч с руководством компании и согласовал тупиковую ситуацию между сторонами, сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее Apple уже обещала начать производство локаторов AirTag в стране, однако индонезийским властям этого недостаточно. Локатор — это не iPhone, утверждает министр промышленности Гумиван, и запрет на продажу смартфонов может быть снят только путём производства смартфонов.

В общей сложности компания обязана инвестировать в Индонезию один миллиард долларов, из которых производство AirTag должно было обеспечить большую часть. Даже этого властям страны недостаточно, так как детали для iPhone также должны производиться хотя бы частично на территории страны.

Спор между Apple и Индонезией продолжится, а запрет на продажу iPhone будет действовать до его разрешения.

Суть кроется в индонезийском законодательстве, согласно которому иностранные компании должны производить не менее 40 процентов частей своей продукции на месте, чтобы продавать ее в стране. Обязательство также можно обойти, создав центры, которые разрабатывают программное обеспечение или иным образом способствуют местному сотрудничеству, но Apple не выполнила требования во всех отношениях.



