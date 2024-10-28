Использование iPhone 16 в Индонезии может стать преступлением

В Индонезии разгорается серьёзный конфликт между правительством и компанией Apple, приведший к полному запрету продаж и использования iPhone 16. Этот запрет, объявленный министром промышленности Агусом Гумивангом Картасасмитой, распространяется также на другие новые продукты Apple, включая 16 Pro и Apple Watch Series 10. Более того, любой работающий в Индонезии iPhone 16 официально признан незаконным, и граждан призывают сообщать о подобных случаях.

Причиной запрета стало невыполнение Apple своих инвестиционных обязательств перед Индонезией. Компания обещала инвестировать 1,71 триллиона рупий (около 109 миллионов долларов США) в индонезийскую инфраструктуру и локальное производство, однако выполнила лишь часть этого обещания, инвестировав около 1,48 триллиона рупий (95 миллионов долларов США). Это несоответствие привело к отказу Министерства промышленности выдать необходимые сертификаты IMEI, без которых продажа устройств в стране невозможна. Несмотря на обещания генерального директора Apple Тима Кука, создании производственных мощностей в Индонезии так и не произошло. В результате, ситуация обострилась, и власти прибегли к решительным мерам, предупреждая владельцев iPhone 16 о серьезных последствиях, вплоть до тюремного заключения.

Фебри Хендри Антони Ариф, представитель Министерства промышленности, уточнил, что заявка Apple на сертификаты IMEI всё ещё рассматривается, но её одобрение напрямую зависит от выполнения компанией своих инвестиционных обязательств. Таким образом, будущее продаж iPhone 16 в Индонезии остается неопределённым, а ситуация продолжает развиваться.

В настоящее время не известно, как быть туристам или другим иностранцам, использующим свой iPhone 16 в Индонезии.

Источник — shiftdelete