Apple отрицает, что Siri шпионит за пользователями

Apple сделала официальное заявление. Оно касается Siri, которую в последнее время часто упоминают с обвинениями в шпионаже.

Apple чётко опровергла обвинения в том, что пользователей подслушивают через Siri. В своём заявлении компания сообщила, что данные Siri никогда не использовались для создания рекламных профилей. Что эти данные не передавались какому-либо лицу или учреждению в рекламных целях. Вот подробности заявления и обвинений в адрес Apple.

Изменения Apple в отношении записей Siri

Заявление Apple прозвучало после судебного процесса. Он завершился на прошлой неделе и в результате которого компания выплатила компенсацию в размере 95 миллионов долларов. Этот иск основан на утверждениях о том, что пользователи записывали разговоры Siri, неправильно воспринимая триггерные слова, и что эти записи могли быть прослушаны сотрудниками компании. Однако Apple в очередной раз заявила, что даже во время этого процесса данные Siri не использовались для рекламы.

После отчета, опубликованного в 2019 году, Apple внесла существенные изменения в принципы работы Siri. Среди этих изменений было решение не хранить голосовые записи Siri по умолчанию. Заявлено, что даже если пользователи решат поделиться записями для улучшения Siri, эти данные будут использоваться только в целях анализа и не будут переданы третьим лицам. Кроме того, пользователи, сделавшие этот выбор, могут отказаться от этого параметра в любой момент.

Apple еще раз заявила о своей приверженности защите конфиденциальности пользователей и объявила, что Siri была разработана исключительно с целью улучшения пользовательского опыта и продолжит работать в этом направлении. Однако опасения пользователей по поводу цифровой конфиденциальности все еще остаются на повестке дня.

Что вы думаете об этом? Вас беспокоит политика конфиденциальности таких цифровых помощников, как Siri? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях!