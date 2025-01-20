После 10 лет Apple Watch раскрыли свою главную ошибку

В преддверии 10-летия Apple Watch в апреле вице-президент компании по технологиям фитнеса Джей Бланик поделился крупным заблуждением Apple о пользователях перед запуском. Он также рассказал о значительных открытиях за последние 10 лет.

В интервью The Independent Бланик говорил о функциях и обновлениях с 2015 года до Apple Watch Ultra 2. Он упомянул новые метрики, режимы тренировок и программы Apple Fitness Plus 2025 года.

Бланик признал, что Apple ошибалась в представлении о подходе пользователей к фитнесу. Компания думала, что менее спортивные люди будут сосредоточены на своем дне. Спортивные люди будут фокусироваться на тренировках.

«Мы были рады увидеть, что спортсмены стали сознательными в отношении активного дня», — объясняет он. «Но и для тех, кто не фокусируется на тренировках, заполнение колец активности побудило отслеживать прогулки. Затем они решили бегать и заниматься в спортзале».

Apple была в восторге, что приложение для активности побудило спортсменов делать дни здоровее. Новички начали заниматься фитнесом впервые. Это противоположно первоначальным ожиданиям Apple.

В последние годы компания добавила функции для здоровья, такие как дни отдыха и нагрузки на тренировках. Это отражает переход к комплексному подходу к здоровью.

Когда Apple Watch были выпущены, они позиционировались как устройство для связи. Здоровье было не в фокусе. Теперь здоровье — передовое направление Apple. Компания планирует сосредоточиться на этом и в 2025 году. Сообщается, что Apple Watch Ultra 3 и Series 11 будут оснащены функцией обнаружения высокого давления. Она будет работать также для обнаружения апноэ во сне. Кроме того, компания пытается решить задачу неинвазивного мониторинга глюкозы в крови.