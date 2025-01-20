Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » После 10 лет Apple Watch раскрыли свою главную ошибку
Умные часы и браслеты

После 10 лет Apple Watch раскрыли свою главную ошибку

Владислав Ильин Владислав Ильин
20.01.2025
2 Просмотра 0
apple watch

В преддверии 10-летия Apple Watch в апреле вице-президент компании по технологиям фитнеса Джей Бланик поделился крупным заблуждением Apple о пользователях перед запуском. Он также рассказал о значительных открытиях за последние 10 лет.

В интервью The Independent Бланик говорил о функциях и обновлениях с 2015 года до Apple Watch Ultra 2. Он упомянул новые метрики, режимы тренировок и программы Apple Fitness Plus 2025 года.

Бланик признал, что Apple ошибалась в представлении о подходе пользователей к фитнесу. Компания думала, что менее спортивные люди будут сосредоточены на своем дне. Спортивные люди будут фокусироваться на тренировках.

«Мы были рады увидеть, что спортсмены стали сознательными в отношении активного дня», — объясняет он. «Но и для тех, кто не фокусируется на тренировках, заполнение колец активности побудило отслеживать прогулки. Затем они решили бегать и заниматься в спортзале».

Apple была в восторге, что приложение для активности побудило спортсменов делать дни здоровее. Новички начали заниматься фитнесом впервые. Это противоположно первоначальным ожиданиям Apple.

В последние годы компания добавила функции для здоровья, такие как дни отдыха и нагрузки на тренировках. Это отражает переход к комплексному подходу к здоровью.

Когда Apple Watch были выпущены, они позиционировались как устройство для связи. Здоровье было не в фокусе. Теперь здоровье — передовое направление Apple. Компания планирует сосредоточиться на этом и в 2025 году. Сообщается, что Apple Watch Ultra 3 и Series 11 будут оснащены функцией обнаружения высокого давления. Она будет работать также для обнаружения апноэ во сне. Кроме того, компания пытается решить задачу неинвазивного мониторинга глюкозы в крови.

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.