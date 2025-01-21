Apple Intelligence в iOS 18.3: Как отключить?

Вот это поворот! Следующее крупное обновление iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3 автоматически активирует Apple Intelligence для всех, кто обновится или настроит устройство с нуля. Перевод: ваш iPhone, iPad или Mac начнёт сам суммировать уведомления, переписывать текст и генерировать картинки через Image Playground — если, конечно, вы не зайдёте в настройки и не выключите эту функцию.

Что известно?

Какие устройства поддерживают? Только iPhone 15 Pro и новее, iPad и Mac на чипах M1 и выше, а также последний iPad mini.

Только iPhone 15 Pro и новее, iPad и Mac на чипах M1 и выше, а также последний iPad mini. Как отключить? Нужно зайти в «Настройки Siri и Apple Intelligence» → отключить тумблер. Только учтите: все ИИ-фишки разом перестанут работать.

Нужно зайти в «Настройки Siri и Apple Intelligence» → отключить тумблер. Только учтите: все ИИ-фишки разом перестанут работать. Проблемы с новостями: Apple уже приостановила автосуммаризацию для развлекательных и новостных приложений (например, BBC) из-за ошибок в заголовках. Теперь в сводках на экране блокировки появится пометка, что «могут быть неточности».

Зачем это Apple?

Компания явно хочет, чтобы пользователи чаще тестировали новые фишки, а не игнорировали их в настройках. Но не всех обрадует, что ИИ начинает работать без спроса. Особенно если вы, например, не доверяете алгоритмам или цените конфиденциальность.

Совет: После обновления сразу проверьте настройки. Даже если любите технологии, автосуммаризация уведомлений может некорректно сокращать важные сообщения — как это было с BBC.

Итог

Apple продолжает наступать на горло конкурентам в гонке ИИ. Но автоматическое включение функций — спорный ход. С одной стороны, это упрощает жизнь новичкам. С другой — раздражает тех, кто хочет контролировать устройство «от и до». А вы готовы доверить iPhone управление уведомлениями? Или предпочтёте отключить Apple Intelligence сразу после апдейта?

P.S. Если у вас устройство старше iPhone 15 Pro или Mac на Intel — можно расслабиться. Вам эти фишки пока не светят.

Источник — theverge