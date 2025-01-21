Загадочный ASUS: Копирует ли компания стратегию Samsung?

Похоже, Asus решил позаимствовать у Samsung необычную идею для названия своего будущего устройства. В сети внезапно появились данные о смартфоне под названием Asus ROG Phone 9 FE, где к привычной линейке ROG Phone добавилась аббревиатура «FE» — та самая, что Samsung использует для своих «Fan Edition»-моделей.

Третья модель вместо Ultimate-версии?

Что интересно, компания Asus недавно анонсировала ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, но о третьей версии тогда не было ни слова. Ранее бренд выпускал «Ultimate»-модели, как в случае с ROG Phone 7, но теперь, судя по всему, решил сделать шаг в сторону более доступного устройства. Вероятно, ROG Phone 9 FE станет упрощённой версией флагмана — по аналогии с Samsung Galaxy S24 FE, который предлагает слегка урезанные характеристики за меньшие деньги.

FE: Проблемное наследие Samsung?

Кстати, у «FE»-названия не самая радужная история. Samsung впервые использовал его для перевыпуска Galaxy Note 7 после скандала с взрывающимися батареями. Сейчас бренд применяет аббревиатуру для обновлённых версий прошлых флагманов, но ассоциации остались. Интересно, зачем Asus понадобилось копировать именно такой подход?

Что скрывает модель AI2401 N?

Пока точные характеристики ROG Phone 9 FE неизвестны, но данные из тестов бенчмарков и базы GSMA (международной ассоциации операторов связи) указывают на его существование. Модель имеет номер AI2401 N — это близко к ROG Phone 8 (AI2501 C), что наводит на мысль: Asus, возможно, взял «начинку» прошлого поколения, переупаковал его в корпус ROG Phone 9 и добавил пометку FE для отличия от других моделей.

Стратегия копирования: Зачем Asus FE?

Стратегия выглядит странно, ведь вне Samsung аббревиатура FE не имеет узнаваемости, а внутри компании она до сих пор напоминает о проблемном периоде. Зачем Asus рисковать? Пока ответа нет.

Когда ждать ROG Phone 9 FE и что купить сейчас?

Дата выхода ROG Phone 9 FE пока не разглашается, но если вы ищете крутой игровой смартфон прямо сейчас — присмотритесь к уже доступным ROG Phone 9 и Pro. Для заядлых мобильных геймеров эти модели — отличный выбор по соотношению цены и возможностей.

Источчник — digitaltrends