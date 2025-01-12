iPhone 17 Air будет тоньше, чем предполагалось ранее

Мы уже знаем много слухов о новом iPhone 17 Air. И вот, наконец, появляются более конкретные детали. Apple, похоже, решила заменить не очень популярную модель Plus на новую, ультратонкую Air.

Первоначально предполагалось, что его толщина составит 6,25 мм, но известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что iPhone 17 Air будет ещё тоньше – всего 5,5 мм! Это сделает его одним из самых тонких смартфонов Apple за всю историю, превзойдя даже iPhone 6 (6,9 мм), хотя и немного уступив самым тонким планшетам iPad Pro (5,1 мм и 5,3 мм).

Конечно, такая невероятная тонкость может повлечь за собой некоторые компромиссы в характеристиках. Например, может быть только один динамик, а не два, и, возможно, придётся отказаться от физического слота для SIM-карты в пользу eSIM. Но, по мнению экспертов, ради такого изящного дизайна многие пользователи готовы пойти на такие жертвы.

Что касается других характеристик iPhone 17 Air, то, по предварительным данным, он получит 6,6-дюймовый экран с технологией ProMotion (120 Гц), 8 ГБ оперативной памяти, мощный процессор Apple A19, 48-мегапиксельную основную камеру с улучшенным сенсором и 24-мегапиксельную фронтальную камеру (вдвое лучше, чем у предшественников).

Кроме того, ожидается использование нового, более компактного чипсета Apple с собственным 5G-модемом. Официальная презентация iPhone 17 Air, вместе с другими моделями серии, предположительно, состоится в сентябре 2025 года. Цена пока неизвестна, но, судя по всему, он будет одним из самых дорогих в линейке.