Внимание, спойлер! Все характеристики Samsung Galaxy S25!

Остаются считанные дни до официального анонса Samsung Galaxy S25 22 января – события, которое мы, конечно же, осветим здесь. Появилась новая утечка, которая детализирует практически все характеристики Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.

Многие из этих характеристик уже фигурировали в предыдущих слухах, включая использование процессора Snapdragon 8 Elite во всей линейке и четырехлинзовую заднюю камеру с 200-мегапиксельным сенсором на Galaxy S25 Ultra. Размеры экранов указаны как 6,2 дюйма (Galaxy S25), 6,7 дюйма (Galaxy S25 Plus) и 6,9 дюйма (Galaxy S25 Ultra) – небольшое увеличение для Ultra, но в остальном они совпадают с эквивалентными моделями в серии Samsung Galaxy S24. Все эти телефоны получат 12 ГБ оперативной памяти и защиту IP68 от воды и пыли. Вы получаете скорость проводной зарядки 25 Вт на стандартном Galaxy S25 и 45 Вт на двух других моделях, по слухам.

Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus, по слухам, делят характеристики камеры: конкретно, заднюю тройную камеру 50MP+12MP+10MP с 3-кратным оптическим зумом. Фактически, характеристики камеры этих телефонов, похоже, идентичны прошлогодним моделям. Из этой утечки мы также видим, что новые устройства должны поставляться с One UI 7 (на базе Android 15). Мы ожидаем множество новых функций Galaxy AI вместе с телефонами, и действительно, многие из этих функций уже заметили.

А как насчет Samsung Galaxy S25 Slim? Хотя об этом устройстве много говорили, похоже, что его не анонсируют одновременно с остальными, и оно, вероятно, заменит Galaxy S24 FE.