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Следующий S Pen от Samsung может напоминать Apple Pencil

Мария Старкова Мария Старкова
17.12.2024
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Следующий S Pen от Samsung может напоминать Apple Pencil

Samsung работает над созданием более тонких и лёгких складных смартфонов. Одним из ключевых изменений станет новый дизайн S Pen. Предполагается, что Galaxy Z Fold 7 будет тоньше, чем предыдущие модели. Возможно, благодаря новому перу, похожему на Apple Pencil. Однако, это решение потребует компромисса. Новый S Pen будет толще, чем нынешние, и ему потребуется зарядка.

В чем же секрет?

Секрет уменьшения толщины телефона кроется в отказе от дигитайзера. Это специальный слой на экране, который распознаёт нажатия стилуса. Дигитайзер занимает место, и его удаление позволит сделать телефон тоньше. Вместо дигитайзера Samsung рассматривает технологию активного электростатического ввода (AES). Она аналогична той, что используется в Apple Pencil. Эта технология позволяет S Pen работать без дигитайзера, но требует, чтобы перо само генерировало электрический ток для взаимодействия с экраном. Это и обуславливает необходимость зарядки и увеличение толщины самого пера.

Подобный подход уже был применён в южнокорейской версии Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, где отсутствие дигитайзера позволило уменьшить толщину устройства на 1,5 мм. В сложенном состоянии этот телефон имеет толщину 10,6 мм, а в разложенном — 4,9 мм. Samsung, судя по всему, рассчитывает, что пользователи готовы пожертвовать толщиной пера ради более тонкого телефона и функциональности стилуса.

Однако, внедрение этой технологии не произойдёт в ближайшее время. Изменение дизайна потребует корректировки размера слота для S Pen в будущих моделях, таких как Galaxy S25.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 7, выпуск которого запланирован на середину 2025 года, будет работать на Android 15 с интерфейсом One UI 7. Кроме того, ходят слухи о увеличении размеров внутреннего и внешнего экранов в Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а также о уменьшении веса и увеличении размера экрана в Z Fold 7.

Источник — digitaltrends

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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