Главная » Планшеты iPad mini с OLED-дисплеем может выйти в 2026 году ПланшетыЭлектроника и техника iPad mini с OLED-дисплеем может выйти в 2026 году Мария Старкова 4 Просмотра

В мире Apple ходят упорные слухи о скором обновлении iPad mini и iPad Air. Ожидается, что уже в 2026 году iPad mini получит долгожданный OLED-дисплей. Это станет значительным улучшением по сравнению с текущими моделями. Информация подтверждается несколькими источниками, включая авторитетное корейское издание The Elec, а также аналитиков, предсказывающих этот шаг. Более того, размер экрана может даже немного увеличиться.

Следующим в очереди на обновление, предположительно в 2027 году, станет iPad Air, как 11-дюймовая, так и 13-дюймовая модели, также получив OLED-технологию. Важно отметить, что, по слухам, OLED-дисплеи в iPad mini и iPad Air будут отличаться от более продвинутых экранов, используемых в Pro-моделях, что, вероятно, связано с ценообразованием. В то время как iPad Pro уже получил OLED-дисплей, базовая модель iPad, предположительно, останется с LCD-экраном.

В целом, информация о грядущих обновлениях iPad mini и iPad Air основана на многочисленных отчетах и утечках, которые указывают на переход Apple к OLED-дисплеям в своих планшетах. Это обновление обещает улучшить качество изображения, в частности, контрастность и цветопередачу, что сделает использование планшетов более комфортным и приятным.

Хотя некоторые источники указывают на более точные даты выпуска и размеры экранов, необходимо помнить, что это пока лишь прогнозы, и официальных подтверждений от Apple пока нет. Тем не менее, существующие утечки внушают оптимизм по поводу скорого появления обновленных iPad mini и iPad Air с OLED-дисплеями.

Источник — digitaltrends