Следующее обновление Google Pixel 9 слито Verizon

Служба поддержки Verizon предоставила преждевременный анонс следующего обновления для линейки смартфонов Google Pixel. В частности, подробно описаны исправления для Google Pixel 9, а также более старых моделей Pixel 6, 7 и 8. Согласно информации Verizon, обновление, версия AP3A.241105.008 для Pixel 9, должно было выйти 5 ноября. Однако, на данный момент, Google официально его ещё не выпустила. Ожидается, что релиз состоится в ближайшие дни.

Важно отметить, что обновление для Pixel 9 (AP3A.241105.008) содержит значительное количество исправлений ошибок , включая улучшения в следующих областях:

безопасность (установлены последние патчи Android)

Bluetooth (устранена проблема с радиусом действия)

камера (исправлен наклон при зумировании)

датчики (исправлена работа адаптивной яркости)

сенсорный экран (исправлена работа кнопки закрытия клавиатуры)

пользовательский интерфейс (улучшена производительность и стабильность)

дисплей (устранено мерцание белых точек)

Кроме того, обновление AP3A.241105.007 для Google Pixel 6, 7 и 8 включает в себя более ограниченный набор изменений. Они сосредоточены на общем улучшении производительности и стабильности. Также ожидается установка последних патчей безопасности Android. Таким образом, для этих моделей обновление не столь масштабно, как для Pixel 9.

В целом, обновление призвано улучшить работу устройств и устранить ряд выявленных проблем. Следует отметить, что Verizon подтверждает тестирование обновления для оптимизации производительности, решения известных проблем и установки последних патчей безопасности. Пользователи, столкнувшиеся с описанными выше проблемами на своих Google Pixel 9, Pixel 9 Pro или Pixel 9 Pro Fold, смогут оценить эти исправления.

Источник — techradar