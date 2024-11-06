Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Следующее обновление Google Pixel 9 слито Verizon
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Следующее обновление Google Pixel 9 слито Verizon

Мария Старкова Мария Старкова
06.11.2024
3 Просмотра 0
Следующее обновление Google Pixel 9 слито Verizon

Служба поддержки Verizon предоставила преждевременный анонс следующего обновления для линейки смартфонов Google Pixel. В частности, подробно описаны исправления для Google Pixel 9, а также более старых моделей Pixel 6, 7 и 8. Согласно информации Verizon, обновление, версия AP3A.241105.008 для Pixel 9, должно было выйти 5 ноября. Однако, на данный момент, Google официально его ещё не выпустила. Ожидается, что релиз состоится в ближайшие дни.

Важно отметить, что обновление для Pixel 9 (AP3A.241105.008) содержит значительное количество исправлений ошибок , включая улучшения в следующих областях:

  • безопасность (установлены последние патчи Android)
  • Bluetooth (устранена проблема с радиусом действия)
  • камера (исправлен наклон при зумировании)
  • датчики (исправлена работа адаптивной яркости)
  • сенсорный экран (исправлена работа кнопки закрытия клавиатуры)
  • пользовательский интерфейс (улучшена производительность и стабильность)
  • дисплей (устранено мерцание белых точек)

Кроме того, обновление AP3A.241105.007 для Google Pixel 6, 7 и 8  включает в себя более ограниченный набор изменений. Они сосредоточены на общем улучшении производительности и стабильности. Также ожидается установка последних патчей безопасности Android. Таким образом, для этих моделей обновление не столь масштабно, как для Pixel 9.

В целом, обновление призвано улучшить работу устройств и устранить ряд выявленных проблем. Следует отметить, что Verizon подтверждает тестирование обновления для оптимизации производительности, решения известных проблем и установки последних патчей безопасности. Пользователи, столкнувшиеся с описанными выше проблемами на своих Google Pixel 9, Pixel 9 Pro или Pixel 9 Pro Fold, смогут оценить эти исправления.

Источник — techradar

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.