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Google Messages может улучшить обмен фотографиями

Мария Старкова Мария Старкова
06.11.2024
4 Просмотра 0
Google Messages может улучшить обмен фотографиями

Google активно развивает Google Messages как ведущее приложение для обмена сообщениями на Android, и вскоре планирует внедрить новую функцию, значительно улучшающую обмен фотографиями. Эта функция, обнаруженная в скрытом коде бета-версии Google Messages, позволит пользователям выбирать качество отправляемых изображений. Таким образом, можно будет отправлять фотографии в высоком разрешении (HD+) или в оптимизированном для чата формате (HD).

Выбор низкого качества изображения, несомненно, будет полезен для экономии трафика и ускорения передачи сообщений за счет уменьшения размера файла. Однако, для использования этой опции потребуется поддержка RCS, а не стандартного SMS. Важно отметить, что в настоящее время фотографии, отправленные через RCS в Google Messages, уже обладают более высоким разрешением, чем в SMS, но всё ещё подвергаются сжатию.

Хотя существует вероятность, что Google может отказаться от этой функции, её добавление логично и соответствует функционалу аналогичных приложений, например, WhatsApp. Пока неясно, будет ли «исходное качество» означать отправку фотографии в полном разрешении или в промежуточном формате между текущим разрешением по умолчанию и оригинальным размером изображения.

Кроме функции выбора качества фотографий, обнаружены другие потенциальные обновления Messages. В частности, ожидаются изменения в расположении и дизайне индикаторов прочтения сообщений. Более того, скорее всего, Google Messages вскоре будет отображать временные метки для отдельных сообщений и выдавать несколько предупреждений о конфиденциальном контенте. Следует ожидать официальных анонсов от Google в ближайшее время.

Источник — techradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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