Samsung Galaxy Unpacked 2025

Samsung представила Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra на конференции Galaxy Unpacked, хотя мы еще не видели их AR-очков.



На недавнем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила долгожданную линейку смартфонов Galaxy S25, в которую вошли базовая модель S25, S25+ и флагманский S25 Ultra. Хотя новинки получили обновленный дизайн и несколько функций, явно нацеленных на привлечение пользователей iPhone, главной «фишкой» серии стал интегрированный ИИ-платформы. Устройства теперь способны самостоятельно выполнять комплекс задач на основе текстовых запросов — от планирования расписания до обработки мультимедиа.

Помимо смартфонов, Samsung показала прототип необычной версии Galaxy S25 Edge с изогнутым экраном, а также анонсировала выход умных AR-очков, которые, вероятно, поступят в продажу до конца года. Эксперты отмечают, что большая часть презентации была посвящена искусственному интеллекту: компания сделала ставку на «умные» функции, хотя некоторые из них пока выглядят скорее экспериментальными, чем практичными.

Обновленная линейка сохранила фирменный стиль Samsung, но получила более эргономичные рамки и улучшенную цветовую гамму. По словам представителей бренда, акцент на ИИ — это не просто маркетинг, а часть долгосрочной стратегии по созданию экосистемы, где гаджеты «учатся» предугадывать потребности пользователя. Ожидается, что Galaxy S25 станут доступны для предзаказа уже в ближайшие недели, а их цена останется в диапазоне прошлогодних моделей.

Samsung Galaxy S25 и S25+

© Adriano Contreras / Gizmodo

Новые флагманы Samsung — Galaxy S25 иS25+, представленные на Galaxy Unpacked, всё сильнее напоминают iPhone по дизайну. Однако классическая черта Galaxy — три вертикальных модуля камеры — осталась без изменений. Обе модели получили мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает работу новых AI-функций. Хотя базовые версии S25 и S25+ оснащены камерами с меньшими сенсорами, чем топовый S25 Ultra, они поддерживают все AI-новинки: «действия между приложениями», Now Briefs (краткие сводки) и Audio Eraser (удаление фонового шума в аудио).

Samsung Galaxy S25 Ultra

© Adriano Contreras / Gizmodo



Даже если у топового Samsung теперь слегка скруглённые углы, он всё равно остаётся самым заметным в линейке Galaxy. S25 Ultra сохранил мощный процессор и объём оперативки, как у младших моделей, но получил новую 50-мегапиксельную сверхширокую камеру — теперь пейзажи выходят детальнее и сочнее. А ещё здесь внедрили фирменную технологию ProScaler из телевизоров Samsung, которая повышает чёткость картинки до уровня QHD+. И да, встроенный S Pen никуда не делся, но в новой версии стилуса пропали жестовые управления «по воздуху», как в прошлых поколениях. Всё как обычно: максимум технологий, узнаваемый дизайн и фишки, которые цепляют взгляд.

Galaxy S25 Edge

© Photo: Florence Ion / Gizmodo

Вместо ожидаемых AR-очков Samsung представил новый телефон — Galaxy S25 Edge, который отсылает к классическим моделям бренда. Пока известно немного: внутри, судя по всему, топовые комплектующие и продвинутые камеры. Модель обещают тоньше остальных Galaxy S25, но точных характеристик, параметров фотосенсоров или «фишек» для привлечения аудитории компания не раскрыла. Ждём подробностей о этом «четвёртом» смартфоне линейки.

Умные очки Samsung выйдут позже в этом году

© Screenshot: Samsung / YouTube

Главный акцент Samsung — на ИИ, но умные очки с голосовым ассистентом тоже не за горами. Точного названия девайса нет (на презентации показали концепт), но известно, что они будут работать на Android XR — как и AR-гарнитура Project Moohan.

Интегрированная платформа ИИ от Samsung

Главная фишка новых смартфонов — кросс-платформенные действия через встроенный Gemini AI. Зажав кнопку питания на S24/S24+/S24 Ultra или S25-серии, вы вызываете всплывающий ассистент для голосовых или текстовых запросов. Платформа объединяет приложения Samsung и Google: например, можно найти письмо, добавить его в календарь или создать заметку. Пока из сторонних сервисов доступны только WhatsApp и Spotify, но скоро разработчики смогут подключать свои приложения через новый APK.

Поиск настроек через диалог с ИИ

© Adriano Contreras / Gizmodo

Если не можете найти нужную опцию в настройках, поможет голосовой поиск в Галерее и меню параметров. Правда, менять настройки ИИ не будет — переключать тумблеры всё равно придётся вручную. Удобно, если захотите быстро отключить «умные» функции.

Now Bar — новая панель на экране блокировки

© Photo: Adriano Contreras / Gizmodo

В линейке S25 появилась «Now Bar» — гибрид виджетов Pixel и Dynamic Island от iPhone. На старте она показывает погоду и базовую информацию, но со временем ИИ начнёт анализировать ваши привычки и добавлять актуальные данные: например, показатели здоровья или счёт матча, за которым вы следите.

Audio Eraser для видео

© Screenshot: Samsung / YouTube

Помимо улучшенного удаления лишних объектов с фото, в S25 добавили «очистку звука» — фишку для работы с аудиодорожкой видео. ИИ разделит звук на голос, музыку, шум ветра и помехи, чтобы вы могли настроить громкость каждого слоя. Полезно, например, убрать рёв перфоратора на семейном видео или ветер в записи с горнолыжного склона.

Gemini Live научили анализировать фото

© Image: Google

Хотя Gemini вшит в S25 (вызывается кнопкой питания), Gemini Live пока остаётся нишевым приложением. Теперь в нём можно загружать изображения и обсуждать их с ИИ: спрашивать о композиции кадра или проверять, не создано ли видео на YouTube нейросетью. Эти функции появятся на S24, S25 и Pixel 9 в ближайшие недели. А вот экранный шаринг и видеочаты с ИИ (часть Project Astra) добавят в Gemini позже.

Улучшенный Circle to Search

Функция Circle to Search с S24 стала умнее: расширились AI-подсказки, улучшилось распознавание номеров, email и ссылок. Теперь инструмент также идентифицирует звуки из видео и изображений.

Поиск по аудио в Galaxy

Новый поиск в Галерее похож на фишки Google и Apple: можно искать треки из YouTube или других источников по фрагменту — даже напеть мелодию в микрофон, как в Shazam.

© Screenshot: Samsung / YouTube

Эта функция похожа на приложение для поиска музыки Shazam, вплоть до возможности напевать в телефон, чтобы найти название мелодии, которую вы не можете выбросить из головы.

Запись GIF из видео

© Screenshot: Samsung / YouTube

Телефоны Galaxy S25 также получат несколько улучшений функции «умного выбора», которая теперь переименована в «AI Select». Она позволяет захватывать контент на экране, обводя объект на экране. Хотя многие из этих действий уже обрабатываются Circle to Search, Samsung добавляет возможность записывать GIF-файлы из видео без дополнительной загрузки и конвертации. К сожалению, вы не можете контролировать частоту кадров, и вы привязаны к определенному количеству секунд для записи, но это может быть удобным способом отправлять GIF-файлы друзьям без дополнительной тяжелой работы.

LOG-запись видео

© Screenshot: Samsung / YouTube

Для профессионалов в S25 добавили съёмку в LOG-формате (доступно в Pro-режиме камеры). Материал в 10-битном HEVC можно экспортировать в DaVinci Resolve для цветокоррекции.

Мониторинг ментального здоровья в Samsung Health

© Screenshot: Samsung / YouTube

Доктор Samsung надеется, что вы получите больше от Samsung Health с еще большими возможностями отслеживания здоровья и благополучия. Компания заявила, что добавит индикатор сосудистой нагрузки и антиоксидантный индекс для тех, кто хочет точно контролировать, что они едят. Samsung также планирует обновить инструменты с помощью функций осознанности, чтобы помочь вашему психическому здоровью. Приложение должно объединиться с ИИ, чтобы стать вашим «персональным помощником по здоровью». Мы должны увидеть больше, когда эти функции дебютируют где-то во второй половине этого года.

Источник — Gimodo