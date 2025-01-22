Samsung Galaxy S25 и Google Project Astra: как ИИ станет «умным зрением»

На презентации Galaxy Unpacked 2025 Samsung подтвердила, что линейка Galaxy S25 станет первой в мире с поддержкой Google Project Astra — революционной технологии ИИ, которая превращает камеру смартфона в «глаза» виртуального ассистента. Этот шаг открывает новую эру взаимодействия с гаджетами: теперь телефон не просто отвечает на вопросы, но анализирует окружающий мир в реальном времени.

Что умеет Project Astra?

Видеть и понимать . ИИ обрабатывает изображение с камеры Galaxy S25 (или умных очков) и даёт персонализированные ответы. Например, можно показать фото джинсов 38-го размера и спросить, подойдёт ли 36-й.

. ИИ обрабатывает изображение с камеры Galaxy S25 (или умных очков) и даёт персонализированные ответы. Например, можно показать фото джинсов 38-го размера и спросить, подойдёт ли 36-й. Помощь в быту . Project Astra проведёт вас через кулинарный рецепт шаг за шагом — например, объяснит, как проверить тесто на эластичность («оконный тест»).

. Project Astra проведёт вас через кулинарный рецепт шаг за шагом — например, объяснит, как проверить тесто на эластичность («оконный тест»). Экран в реальном времени: функция Live Video Streaming позволяет транслировать изображение с камеры в Gemini-чат для мгновенного анализа.

Пример из жизни (нажмите, чтобы раскрыть) Представьте: вы в магазине, сомневаетесь между двумя платьями. Направляете камеру S25 на вешалку, а Gemini советует, какая модель лучше подойдёт к вашему гардеробу, учитывая цвет, стиль и даже погоду за окном.

Партнёрство Samsung и Google: детали

Gemini 2.0 в основе : Project Astra — часть обновлённого ИИ Gemini, анонсированного на Google I/O 2024.

: Project Astra — часть обновлённого ИИ Gemini, анонсированного на Google I/O 2024. Скорость и приватность : по данным CNET, технология работает быстрее аналогов (вроде AI в очках Meta Ray-Ban), а Google обещает встроенные инструменты защиты от утечки личных данных.

: по данным CNET, технология работает быстрее аналогов (вроде AI в очках Meta Ray-Ban), а Google обещает встроенные инструменты защиты от утечки личных данных. Будущее за гаджетами: как заявил CEO Google DeepMind Демис Хассабис, партнёрство с Samsung позволит внедрять Project Astra в очки, гарнитуры и другие устройства.

Galaxy S25 Ultra: ещё больше ИИ-фишек

Помимо Project Astra, новые флагманы получат:

AI Select — подсказки действий на основе контента на экране (например, предложит сохранить номер из фото визитки). Умный поиск в галерее — находите фото через голосовые запросы вроде: «Покажи снимки с пляжа в июле, где я в красной шляпе». Новый дизайн S25 Ultra — увеличенный экран, скруглённые углы и оптимизация под задачи ИИ.

Почему это важно?

Project Astra — не просто «улучшенный голосовой помощник». Это шаг к универсальным AI-агентам, которые:

Автоматизируют рутину (заказ продуктов, бронирование отелей).

Станут гидом в путешествиях, переводчиком или репетитором.

Помогут людям с ограниченными возможностями взаимодействовать с миром.

Но есть и риски: постоянный доступ камеры к вашей жизни вызывает вопросы о приватности. Пока Google акцентирует на «защите по умолчанию», но детали фильтрации данных не раскрывает.

Где попробовать?

Project Astra появится в Samsung Galaxy S25 с обновлением Gemini 2.0 в начале продаж смартфонов (ориентировочно — февраль 2025).

Главный вопрос: готово ли общество доверить ИИ роль «цифрового глаза»? Ответ даст уже ближайшее будущее.