Это Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung официально подтвердила существование Galaxy S25 Edge — новой модели в линейке Galaxy S25, которая позиционируется как самая тонкая версия. Хотя подробных характеристик компания пока не раскрыла, на мероприятии Galaxy Unpacked 2025 журналистам удалось заснять прототип устройства.

Что известно на данный момент?

Дизайн : S25 Edge напоминает «тонкую серебристую пластину» с двумя камерами на задней панели (вместо трёх, как у базовой версии S25).

: S25 Edge напоминает «тонкую серебристую пластину» с двумя камерами на задней панели (вместо трёх, как у базовой версии S25). Толщина : по неподтверждённым данным, гаджет имеет рекордные 6,4 мм — это тоньше, чем у обычного Galaxy S25 (7,2 мм).

: по неподтверждённым данным, гаджет имеет рекордные — это тоньше, чем у обычного Galaxy S25 (7,2 мм). Статус: устройство пока не доступно для тестирования. Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон, присутствовавшая на презентации, отметила, что смартфон демонстрировали за стеклом, и измерить или подержать его в руках не удалось.

Детали и впечатления

Как сообщает автор материала Уэс Дэвис, Galaxy S25 Edge стал главным «гвоздём» Galaxy Unpacked. Несмотря на ажиотаж и толпу вокруг стенда, журналистам удалось сделать несколько фото, которые дают представление о дизайне:

Минималистичный корпус без выпирающих модулей камер.

Скорее всего, тонкость достигнута за счёт новых материалов или оптимизации внутренних компонентов.

Пока неясно, как ультратонкий форм-фактор повлияет на автономность или функциональность (например, поддержку стилуса S Pen).

Почему это важно?

S25 Edge продолжает тренд Samsung на эксперименты с дизайном — вспомним складные Galaxy Z Fold/Flip. Однако в этот раз компания делает ставку не на трансформацию, а на эстетику и эргономику. Ультратонкие смартфоны, как показывает пример конкурентов (например, Honor Magic V2), пока остаются нишевыми, но привлекают внимание любителей премиум-гаджетов.

Что дальше?

Ожидается, что Samsung раскроет детали о Galaxy S25 Edge в ближайшие недели. Ключевые вопросы, на которые предстоит ответить:

Какой процессор и аккумулятор получит устройство? Сохранит ли оно защиту IP68 и беспроводную зарядку? Будет ли цена выше, чем у флагманских моделей S25 Ultra?

Пока же фанаты бренда гадают, станет ли S25 Edge хитом или останется экспериментальным «дизайнерским» проектом. Следите за обновлениями!

P.S. Если верить инсайдам, Samsung готовит ещё несколько сюрпризов на 2025 год — включая умные кольца и AR-очки. Но это уже совсем другая история.