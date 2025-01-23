Водонепроницаем ли Samsung Galaxy S25?

Линейка Samsung Galaxy S25 уже в продаже, и, как всегда, эти смартфоны — удовольствие не из дешёвых. Базовый S25, увеличенный S25 Plus или топовый S25 Ultra — все модели премиальные, а значит, важно знать, на какие условия эксплуатации они рассчитаны. Один из ключевых вопросов: водонепроницаемы ли они? Давайте разберёмся.

Короткий ответ: да, но с оговорками

Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra имеют степень защиты IP68 — ту же, что и их предшественники. Это значит, что смартфоны водостойкие, но не абсолютно водонепроницаемые. Разница в терминах принципиальна, и вот почему.

Что такое IP68? Простыми словами

Рейтинг IP (Ingress Protection) — международный стандарт защиты от пыли и воды. Цифры в маркировке расшифровываются так:

6 — максимальная защита от пыли (устройство полностью пыленепроницаемо).

— максимальная защита от пыли (устройство полностью пыленепроницаемо). 8 — возможность погружения в пресную воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

Этот стандарт гарантирует, что телефон переживёт падение в лужу, дождь или случайный контакт с напитками. Однако Samsung прямо указывает: не стоит намеренно плавать с гаджетом, нырять на глубину или подвергать его воздействию солёной воды (например, в море). Высокое давление (как в душе или под струёй из-под крана) тоже может нарушить герметичность.

Важные нюансы, о которых стоит помнить

Срок службы защиты — водостойкость со временем снижается из-за износа уплотнителей. После падений или ремонта (особенно с заменой экрана или задней панели) защита может ослабнуть. Солёная вода и хлорка — IP68 не распространяется на жидкости, кроме пресной воды. Морская вода или бассейн с хлоркой опасны для разъёмов и динамиков. Температура — избегайте резких перепадов (например, прыжков в холодный бассейн с горячего шезлонга). Конденсат внутри корпуса не покрывается гарантией.

Как продлить жизнь Galaxy S25? Советы от экспертов

После контакта с водой протрите устройство сухой тканью и дайте высохнуть естественно (не используйте фен!).

Не заряжайте мокрый телефон — это может повредить контакты.

Для экстремальных условий (пляж, спорт) используйте водостойкие чехлы — например, серию Samsung Protective или универсальные варианты от UAG.

— например, серию Samsung Protective или универсальные варианты от UAG. Рассмотрите программу Samsung Care+ — она покроет ремонт в случае повреждения водой, даже если гарантия уже не действует.

А что внутри?

Помимо защиты, Galaxy S25 впечатляет новым чипом Snapdragon 8 Elite, улучшенным охлаждением и Qi2-зарядкой. One UI 7 с ИИ-настройками тоже добавляет баллов в копилку. Но если вы часто бываете у воды, помните: даже с IP68 лучше не рисковать. Технологии — дорогое удовольствие, а ремонт флагманов редко обходится дёшево.

Итог

Samsung Galaxy S25 справится с бытовыми «авариями», но не предназначен для подводной съёмки или плавания. Проверено стандартами, но бережное отношение — ваша лучшая страховка. Выбирайте чехлы, избегайте экстремальных условий, и ваш гаджет прослужит долго!

P.S. А вы проверяли свой смартфон на водостойкость? Делитесь историями в комментариях — обсудим, как спасать гаджеты от неожиданных «купаний»!

Источник — digitaltrends