Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Водонепроницаем ли Samsung Galaxy S25?
Смартфоны и телефоны

Водонепроницаем ли Samsung Galaxy S25?

Владислав Ильин Владислав Ильин
23.01.2025
6 Просмотров 0
galaxy s25 waterproof

Линейка Samsung Galaxy S25 уже в продаже, и, как всегда, эти смартфоны — удовольствие не из дешёвых. Базовый S25, увеличенный S25 Plus или топовый S25 Ultra — все модели премиальные, а значит, важно знать, на какие условия эксплуатации они рассчитаны. Один из ключевых вопросов: водонепроницаемы ли они? Давайте разберёмся.

Короткий ответ: да, но с оговорками

Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra имеют степень защиты IP68 — ту же, что и их предшественники. Это значит, что смартфоны водостойкие, но не абсолютно водонепроницаемые. Разница в терминах принципиальна, и вот почему.

Что такое IP68? Простыми словами

Рейтинг IP (Ingress Protection) — международный стандарт защиты от пыли и воды. Цифры в маркировке расшифровываются так:

  • 6 — максимальная защита от пыли (устройство полностью пыленепроницаемо).
  • 8 — возможность погружения в пресную воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

Этот стандарт гарантирует, что телефон переживёт падение в лужу, дождь или случайный контакт с напитками. Однако Samsung прямо указывает: не стоит намеренно плавать с гаджетом, нырять на глубину или подвергать его воздействию солёной воды (например, в море). Высокое давление (как в душе или под струёй из-под крана) тоже может нарушить герметичность.

Важные нюансы, о которых стоит помнить

  1. Срок службы защиты — водостойкость со временем снижается из-за износа уплотнителей. После падений или ремонта (особенно с заменой экрана или задней панели) защита может ослабнуть.
  2. Солёная вода и хлорка — IP68 не распространяется на жидкости, кроме пресной воды. Морская вода или бассейн с хлоркой опасны для разъёмов и динамиков.
  3. Температура — избегайте резких перепадов (например, прыжков в холодный бассейн с горячего шезлонга). Конденсат внутри корпуса не покрывается гарантией.

Как продлить жизнь Galaxy S25? Советы от экспертов

  • После контакта с водой протрите устройство сухой тканью и дайте высохнуть естественно (не используйте фен!).
  • Не заряжайте мокрый телефон — это может повредить контакты.
  • Для экстремальных условий (пляж, спорт) используйте водостойкие чехлы — например, серию Samsung Protective или универсальные варианты от UAG.
  • Рассмотрите программу Samsung Care+ — она покроет ремонт в случае повреждения водой, даже если гарантия уже не действует.

А что внутри?

Помимо защиты, Galaxy S25 впечатляет новым чипом Snapdragon 8 Elite, улучшенным охлаждением и Qi2-зарядкой. One UI 7 с ИИ-настройками тоже добавляет баллов в копилку. Но если вы часто бываете у воды, помните: даже с IP68 лучше не рисковать. Технологии — дорогое удовольствие, а ремонт флагманов редко обходится дёшево.

Итог

Samsung Galaxy S25 справится с бытовыми «авариями», но не предназначен для подводной съёмки или плавания. Проверено стандартами, но бережное отношение — ваша лучшая страховка. Выбирайте чехлы, избегайте экстремальных условий, и ваш гаджет прослужит долго!

P.S. А вы проверяли свой смартфон на водостойкость? Делитесь историями в комментариях — обсудим, как спасать гаджеты от неожиданных «купаний»!

Источник — digitaltrends

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.