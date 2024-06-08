YOGA Book 9i AI Yuanqi — новая книга-раскладушка от Lenovo

На рынке Китая стартовали продажи нового устройства от Lenovo — уникальной книги-раскладушки YOGA Book 9i AI Yuanqi, которая выделяется наличием двух экранов. Устройство, работающее на базе процессора Intel Core Ultra 7, предлагает пользователям два OLED-дисплея с разрешением 2,8K, а стоимость новинки составляет 17 999 юаней (221 150 рублей).
Книга изготовлена из премиального авиационного алюминия, имеет элегантный туманно-синий оттенок и поддерживает поворот экрана на 360 градусов. Две 13,3-дюймовые панели формируют впечатляющий 18-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей, яркостью 400 нит и полным охватом цветового пространства DCI-P3, а также с возможностью работы со стилусом.
В плане аппаратной части устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 155U с интегрированным NPU, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным SSD на 1 ТБ, поддерживающим интерфейс PCIe 4.0. В комплектацию также входят магнитная клавиатура с Bluetooth, беспроводная мышь, чувствительный стилус с 4096 уровнями давления и четыре комплекта аксессуаров, включая подставку-бабочку.
Lenovo YOGA Book 9i AI Yuanqi имеет интеллектуального помощника Lenovo Xiaotian AI, который предлагает такие функции, как AI Painter, AI PPT, автоматическое резюмирование документов, распознавание изображений, ведение протоколов встреч и другие возможности.
Технические характеристики раскладушки Lenovo YOGA Book 9i 2024 с двумя экранами включают:
- Процессор: Core Ultra 7 155U (2P 8E 2LPE)
- Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5x-7467
- Накопитель: SSD PCIe 4.0 x4 M.2 2242 на 1 ТБ
- Дисплеи: два 13,3-дюймовых OLED-экрана с разрешением 2880 x 1800, 60 Гц, 400 нит, сенсорным управлением OGM, поддержка стилуса
- Камера: 5 МП с IR-распознаванием лиц
- Порты: три разъема Thunderbolt 4
- Батарея: емкостью 80 Втч и адаптер на 65 Вт
- Вес: от 1,34 кг.