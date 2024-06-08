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YOGA Book 9i AI Yuanqi — новая книга-раскладушка от Lenovo

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.06.2024
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YOGA Book 9i AI Yuanqi - новая книга-раскладушка от Lenovo

На рынке Китая стартовали продажи нового устройства от Lenovo — уникальной книги-раскладушки YOGA Book 9i AI Yuanqi, которая выделяется наличием двух экранов. Устройство, работающее на базе процессора Intel Core Ultra 7, предлагает пользователям два OLED-дисплея с разрешением 2,8K, а стоимость новинки составляет 17 999 юаней (221 150 рублей).

Книга изготовлена из премиального авиационного алюминия, имеет элегантный туманно-синий оттенок и поддерживает поворот экрана на 360 градусов. Две 13,3-дюймовые панели формируют впечатляющий 18-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей, яркостью 400 нит и полным охватом цветового пространства DCI-P3, а также с возможностью работы со стилусом.

YOGA Book 9i AI Yuanqi

В плане аппаратной части устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 155U с интегрированным NPU, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным SSD на 1 ТБ, поддерживающим интерфейс PCIe 4.0. В комплектацию также входят магнитная клавиатура с Bluetooth, беспроводная мышь, чувствительный стилус с 4096 уровнями давления и четыре комплекта аксессуаров, включая подставку-бабочку.

YOGA Book 9i AI Yuanqi с клавиатурой

Lenovo YOGA Book 9i AI Yuanqi имеет интеллектуального помощника Lenovo Xiaotian AI, который предлагает такие функции, как AI Painter, AI PPT, автоматическое резюмирование документов, распознавание изображений, ведение протоколов встреч и другие возможности.

Технические характеристики раскладушки Lenovo YOGA Book 9i 2024 с двумя экранами включают:

  • Процессор: Core Ultra 7 155U (2P 8E 2LPE)
  • Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5x-7467
  • Накопитель: SSD PCIe 4.0 x4 M.2 2242 на 1 ТБ
  • Дисплеи: два 13,3-дюймовых OLED-экрана с разрешением 2880 x 1800, 60 Гц, 400 нит, сенсорным управлением OGM, поддержка стилуса
  • Камера: 5 МП с IR-распознаванием лиц
  • Порты: три разъема Thunderbolt 4
  • Батарея: емкостью 80 Втч и адаптер на 65 Вт
  • Вес: от 1,34 кг.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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