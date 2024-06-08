Главная » Планшеты YOGA Book 9i AI Yuanqi — новая книга-раскладушка от Lenovo ПланшетыЭлектроника и техника YOGA Book 9i AI Yuanqi — новая книга-раскладушка от Lenovo Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

На рынке Китая стартовали продажи нового устройства от Lenovo — уникальной книги-раскладушки YOGA Book 9i AI Yuanqi, которая выделяется наличием двух экранов. Устройство, работающее на базе процессора Intel Core Ultra 7, предлагает пользователям два OLED-дисплея с разрешением 2,8K, а стоимость новинки составляет 17 999 юаней (221 150 рублей).

Книга изготовлена из премиального авиационного алюминия, имеет элегантный туманно-синий оттенок и поддерживает поворот экрана на 360 градусов. Две 13,3-дюймовые панели формируют впечатляющий 18-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей, яркостью 400 нит и полным охватом цветового пространства DCI-P3, а также с возможностью работы со стилусом.

В плане аппаратной части устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 155U с интегрированным NPU, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным SSD на 1 ТБ, поддерживающим интерфейс PCIe 4.0. В комплектацию также входят магнитная клавиатура с Bluetooth, беспроводная мышь, чувствительный стилус с 4096 уровнями давления и четыре комплекта аксессуаров, включая подставку-бабочку.

Lenovo YOGA Book 9i AI Yuanqi имеет интеллектуального помощника Lenovo Xiaotian AI, который предлагает такие функции, как AI Painter, AI PPT, автоматическое резюмирование документов, распознавание изображений, ведение протоколов встреч и другие возможности.

Технические характеристики раскладушки Lenovo YOGA Book 9i 2024 с двумя экранами включают: