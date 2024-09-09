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Samsung сегодня пытается украсть у Apple первенство в ИИ?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.09.2024
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Samsung сегодня пытается украсть у Apple первенство в ИИ?

В день анонса новых iPhone от Apple, Samsung представила последнюю версию пользовательского интерфейса One UI 6.1.1 и новые функции Galaxy AI для пользователей по всему миру. Обновление One UI 6.1.1 было выпущено для серии Galaxy S24 5 сентября, и всего через четыре дня стало доступно для моделей Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra в различных странах.

Возникают вопросы, не является ли такое совпадение попыткой Samsung отвлечь внимание от презентации Apple. Предположения склоняются к тому, что это было спланировано, так как Samsung обычно не анонсирует точные даты выпуска обновлений One UI и Android, но для версии One UI 6.1.1 сделала исключение.

Samsung активно продвигает доступность Galaxy AI, функции, впервые представленной в начале года с серией Galaxy S24. Компания предоставляет доступ к Galaxy AI через программное обновление, не требуя от пользователей покупки новых устройств.

В то время как функции Apple Intelligence ещё в стадии разработки, южнокорейская компания уже предлагает обновлённый пакет функций Galaxy AI своим клиентам через One UI 6.1.1. Пользователи Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra получили доступ к обновлению в первую очередь, и в ближайшее время оно станет доступно для всех флагманских устройств Galaxy, выпущенных в 2023 году.

Samsung также ведет работу над Android 15 и One UI 7.0, которые не включат функции ИИ, но обещают значительные изменения в пользовательском интерфейсе.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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