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Apple, возможно, представит сегодня новые AirPods Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.09.2024
4 Просмотра 0
Apple, возможно, представит сегодня новые AirPods Max

Известный журналист Марк Гурман из издания Bloomberg поделился вчера свежими прогнозами относительно новинок, которые Apple может представить на сегодняшнем мероприятии «It’s Glowtime». Ожидается, что компания покажет обновлённые наушники AirPods Max с улучшенным звуком и активным шумоподавлением, а также новыми аудиофункциями. Также сообщается, что наушники получат порт USB-C вместо текущего Lightning.

Гурман ранее высказывал предположения, что новые наушники могут не появится на мероприятии Apple. Однако теперь предполагается, что они все же будут представлены.

Кроме того, существует информация о том, что в рамках обновления могут появиться новые цвета AirPods Max, хотя кардинальные изменения в дизайне не ожидаются.

В дополнение к AirPods Max, на предполагается анонс более значительных обновлений для стандартных моделей-вкладышей. Слухи говорят о двух новых моделях AirPods 4, включая версию с активным шумоподавлением.

Источник — macrumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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