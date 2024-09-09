Apple, возможно, представит сегодня новые AirPods Max

Известный журналист Марк Гурман из издания Bloomberg поделился вчера свежими прогнозами относительно новинок, которые Apple может представить на сегодняшнем мероприятии «It’s Glowtime». Ожидается, что компания покажет обновлённые наушники AirPods Max с улучшенным звуком и активным шумоподавлением, а также новыми аудиофункциями. Также сообщается, что наушники получат порт USB-C вместо текущего Lightning.

Гурман ранее высказывал предположения, что новые наушники могут не появится на мероприятии Apple. Однако теперь предполагается, что они все же будут представлены.

Кроме того, существует информация о том, что в рамках обновления могут появиться новые цвета AirPods Max, хотя кардинальные изменения в дизайне не ожидаются.

В дополнение к AirPods Max, на предполагается анонс более значительных обновлений для стандартных моделей-вкладышей. Слухи говорят о двух новых моделях AirPods 4, включая версию с активным шумоподавлением.

Источник — macrumors.com