Samsung продолжит внедрение One UI 7 уже сегодня

Многие владельцы смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ждут выхода нового обновления One UI 7, основанного на операционной системе Android 15. После нескольких месяцев бета-тестирования, компания Samsung начала распространение этого обновления. Однако, к сожалению, процесс временно приостановили из-за обнаруженной серьезной ошибки.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие официального заявления, появились новые сведения, которые указывают на то, что Samsung планирует возобновить выпуск обновления One UI 7 уже сегодня, 15 апреля 2025 года.

Как разрабатывалось и внедрялось обновление One UI 7

В декабре 2024 года Samsung запустила программу бета-тестирования для флагманской линейки Galaxy S24.

В марте 2025 года к программе присоединились пользователи складных устройств (Galaxy Z Flip и Fold) и серии Galaxy S23.

Первоначально Samsung планировала начать выпуск стабильной версии One UI 7 с 7 апреля 2025 года.

Согласно официальному анонсу, обновление стало доступно для серий Galaxy S24, Z Flip 6 и Z Fold 6 в Южной Корее.

10 апреля 2025 года распространение обновления расширилось на другие рынки, включая США и страны Европы.

Почему выпуск обновления остановили

К сожалению, у пользователей Galaxy S24 и S24+ с процессорами Exynos возникли проблемы с зависанием устройств после установки обновления. Серьезность ошибки заставила Samsung приостановить глобальное распространение обновления и отозвать его с серверов без каких-либо официальных заявлений.

Когда ожидать обновления One UI 7?

Существует высокая вероятность, что Samsung возобновит распространение новой One UI сегодня, 15 апреля 2025 года. Вероятно, компания сначала выпустит исправление (hotfix) для пользователей Galaxy S24, Z Flip 6 и Z Fold 6, которые успели обновиться до стабильной версии и столкнулись с проблемой.

Кроме того, для регионов, где обновление еще не вышло, будет доступна новая сборка One UI. В исправленной версии ошибку с экраном блокировки устранили.

Какие устройства могут получить обновление сегодня?

По последним данным, обновление One UI 7 может стать доступным для следующих устройств:

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Не исключено, что Samsung удивит пользователей серий Galaxy S23, Z Flip 5 и Z Fold 5, так как выпустит обновления и на эти модели. Однако это менее вероятно, поскольку компания сосредоточена на решении проблем, возникших с первоначальным выпуском.

Что это значит для вас?

Если вы являетесь владельцем одного из указанных выше устройств, следите за уведомлениями об обновлениях программного обеспечения на вашем смартфоне. Рекомендуется дождаться официального подтверждения от Samsung о возобновлении выпуска One UI 7, прежде чем устанавливать данное ПО.

Источник — sammyfans