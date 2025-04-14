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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Складной iPhone: подробности об экранах, камерах и дате выхода

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.04.2025
8 Просмотров 0
Складной iPhone подробности об экранах, камерах и дате выхода

Слухи о складном iPhone, который многие называют «iPhone Fold», становятся все более конкретными. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, стали известны разрешения и размеры экранов будущего устройства, а также некоторые интересные детали о камерах.

Два экрана в формате «книги»:

Складной iPhone, как ожидается, будет выполнен в дизайне, напоминающем книгу, с двумя экранами: внутренним и внешним.

  • Внутренний экран:
    • Размер: 7,76 дюйма (приблизительно)
    • Разрешение: 2713 x 1920 пикселей
    • Особенность: Технология камеры под экраном (камера будет скрыта под дисплеем)
  • Внешний экран:
    • Размер: 5,49 дюйма
    • Разрешение: 2088 x 1422 пикселей
    • Особенность: Камера в отверстии (традиционное размещение камеры в вырезе на экране)

Соотношение сторон и другие характеристики

Ранее Digital Chat Station сообщал, что внутренний складной дисплей будет иметь соотношение сторон 4:3. Авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо подтвердил размеры дисплея и добавил, что внутренний экран будет «без складок», что является важным аспектом для складных устройств.

Камера под экраном: что это значит?

Информация о технологии камеры под экраном на внутреннем дисплее появилась впервые. Ранее ходили слухи, что Apple разрабатывает складной iPad с технологией Face ID под дисплеем. Возможно, Apple стремится к унификации дизайна складных устройств.

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, задняя камера складного iPhone будет оснащена двойными линзами. Также предполагается, что Apple откажется от Face ID в пользу боковой кнопки Touch ID для экономии внутреннего пространства.

Дата выхода и цена

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует выпустить долгожданный складной iPhone в следующем году по цене около 2000 долларов. Аналитик Джефф Пу утверждает, что устройство недавно вошло в фазу внедрения нового продукта (NPI) на Foxconn, а массовое производство планируется начать во второй половине 2026 года.

Технологии от iPhone 17 Air

Сообщается, что в iPhone Fold будут использованы технологии, разработанные для iPhone 17 Air, включая дисплей, аккумулятор, модем и чипсет. Ожидается, что iPhone 17 Air заменит модель «Plus» в линейке iPhone в этом году.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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