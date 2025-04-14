Складной iPhone: подробности об экранах, камерах и дате выхода

Слухи о складном iPhone, который многие называют «iPhone Fold», становятся все более конкретными. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, стали известны разрешения и размеры экранов будущего устройства, а также некоторые интересные детали о камерах.

Два экрана в формате «книги»:

Складной iPhone, как ожидается, будет выполнен в дизайне, напоминающем книгу, с двумя экранами: внутренним и внешним.

Внутренний экран: Размер: 7,76 дюйма (приблизительно) Разрешение: 2713 x 1920 пикселей Особенность: Технология камеры под экраном (камера будет скрыта под дисплеем)

Внешний экран: Размер: 5,49 дюйма Разрешение: 2088 x 1422 пикселей Особенность: Камера в отверстии (традиционное размещение камеры в вырезе на экране)



Соотношение сторон и другие характеристики

Ранее Digital Chat Station сообщал, что внутренний складной дисплей будет иметь соотношение сторон 4:3. Авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо подтвердил размеры дисплея и добавил, что внутренний экран будет «без складок», что является важным аспектом для складных устройств.

Камера под экраном: что это значит?

Информация о технологии камеры под экраном на внутреннем дисплее появилась впервые. Ранее ходили слухи, что Apple разрабатывает складной iPad с технологией Face ID под дисплеем. Возможно, Apple стремится к унификации дизайна складных устройств.

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, задняя камера складного iPhone будет оснащена двойными линзами. Также предполагается, что Apple откажется от Face ID в пользу боковой кнопки Touch ID для экономии внутреннего пространства.

Дата выхода и цена

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует выпустить долгожданный складной iPhone в следующем году по цене около 2000 долларов. Аналитик Джефф Пу утверждает, что устройство недавно вошло в фазу внедрения нового продукта (NPI) на Foxconn, а массовое производство планируется начать во второй половине 2026 года.

Технологии от iPhone 17 Air

Сообщается, что в iPhone Fold будут использованы технологии, разработанные для iPhone 17 Air, включая дисплей, аккумулятор, модем и чипсет. Ожидается, что iPhone 17 Air заменит модель «Plus» в линейке iPhone в этом году.