Xiaomi 16 получит огромную батарею, но останется компактным

В конце 2025 года компания Xiaomi представит свой новый флагманский смартфон Xiaomi 16, который обещает встряхнуть рынок мобильных устройств. Недавние утечки информации намекают на то, что этот смартфон может получить мощный процессор Snapdragon 8 Elite 2 или Dimensity 9500 в сочетании с невероятно емким аккумулятором на 7000 мАч. Если эти слухи подтвердятся, это станет значительным прорывом по сравнению с аккумулятором на 5400 мАч в модели Xiaomi 15.

Что это значит для пользователей?

Увеличение емкости аккумулятора до 7000 мАч, вероятно, станет возможным благодаря использованию технологии кремниево-углеродных батарей высокой плотности. Такой скачок емкости может кардинально изменить представление о времени автономной работы в премиальных смартфонах. Особенно в сочетании с энергоэффективным флагманским чипсетом нового поколения.

Для сравнения, значительное улучшение времени автономной работы в Galaxy S25 Ultra объясняется именно повышенной энергоэффективностью процессора Snapdragon 8 Elite, при этом емкость аккумулятора осталась прежней.

Xiaomi 16: Компактность уходит на второй план?

Xiaomi 15 позиционировался как компактный флагман с 6,36-дюймовым дисплеем и хорошим временем автономной работы. Однако, его преемник, Xiaomi 16, может расширить границы возможного. Ранее появлялась информация о большем дисплее, что косвенно подтверждает возможность установки более емкого аккумулятора.

Большой аккумулятор в компактном корпусе: возможно ли это?

Компания OnePlus уже подтвердила, что их будущий компактный флагман OnePlus 13T с 6,3-дюймовым дисплеем будет оснащен аккумулятором емкостью 6200 мАч. Это доказывает, что большие аккумуляторы вполне могут сосуществовать с компактным дизайном. Хотя слухи о 7000 мАч в Xiaomi 16 звучат амбициозно, даже немного меньшая емкость станет заметным шагом вперед по сравнению с предшественником.

Стоит относиться к этой информации с осторожностью, так как точность утечек может варьироваться, а также существуют производственные ограничения. Тем не менее, если слухи подтвердятся, Xiaomi 16 может установить новый стандарт для времени автономной работы смартфонов.

Что насчет Xiaomi 16 Pro?

По информации, Xiaomi 16 Pro получит аккумулятор емкостью 6100 мАч (в отличие от 5400 мАч в базовой модели). Поэтому будет интересно узнать, как компания Xiaomi планирует разграничить эти две модели с точки зрения времени автономной работы. Будет ли разница заметна в реальных условиях использования?

Xiaomi 16 обещает стать прорывом в мире флагманских смартфонов, особенно если слухи о 7000 мАч аккумуляторе подтвердятся. Это потенциально может стать новым эталоном для времени автономной работы, хотя стоит дождаться официального анонса и тестов, чтобы убедиться в достоверности информации.