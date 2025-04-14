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Samsung остановила обновление One UI 7.0 из-за серьезной ошибки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.04.2025
69 Просмотров 0
Samsung остановила обновление One UI 7.0 из-за серьезной ошибки

Владельцы смартфонов серии Galaxy S24, ожидавшие обновления до One UI 7.0, вынуждены немного подождать. Компания Samsung временно приостановила распространение новой версии прошивки из-за обнаруженной серьезной ошибки.

В чем причина приостановки?

По информации инсайдера IceUniverse, в стабильной сборке новой прошивки, выпущенной для корейских пользователей Galaxy S24, была обнаружена критическая ошибка. Подробности о том, как именно эта ошибка влияет на работу устройств, пока не разглашаются. Samsung также пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Что такое One UI 7.0?

One UI 7.0 основана на Android 15 и включает в себя значительные обновления пользовательского интерфейса, а также улучшения в системной работе. Разработчики обещают повышенную плавность работы, новые анимации и расширенный функционал.

Samsung тестировала обновление для серии S24 с декабря 2024 года. После четырех месяцев бета-тестирования, стабильная версия, казалось, наконец-то вышла 7 апреля, начиная с устройств в Южной Корее.

Вскоре после этого обновление стало доступно в Европе и Северной Америке. Ожидалось, что 14 апреля (сегодня) обновление начнет распространяться на большинство азиатских рынков, но обнаруженная ошибка внесла коррективы в планы.

Где обновление все еще доступно?

С серверов Samsung в Корее и Европе были удалены прошивки One UI 7.0 для моделей S24 и S24+. Однако, прошивки для S24 Ultra все еще доступны на сервере в США.

Некоторые предполагают, что проблема может быть связана с чипсетом, используемым в разных регионах. Однако, из-за недостатка информации, строить предположения сложно.

Что дальше?

Вероятно, в ближайшее время не стоит ожидать возобновления распространения новой прошивки. Samsung, скорее всего, перенесет планы на более позднюю дату. Эффект от приостановки распространения новой One UI может стать заметен уже на этой неделе.

Хотя приостановка распространения обновления и расстраивает владельцев Galaxy S24, это говорит о том, что Samsung серьезно относится к качеству своего программного обеспечения и не хочет выпускать обновление с серьезными ошибками. Будем надеяться, что компания оперативно исправит проблему и в скором времени возобновит распространение One UI 7.0. Следите за новостями!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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