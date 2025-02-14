Гарнитура Samsung XR будет запрашивать разрешение на использование камер

Гарнитура Samsung Moohan XR вызывает большой интерес, особенно после недавнего видеообзора, который продемонстрировал ее интересные возможности. Однако, один из ключевых вопросов, который волнует многих пользователей, – это конфиденциальность, особенно в части того, как гарнитура Samsung XR управляет разрешениями камеры, когда речь идет о сторонних приложениях.

Поскольку XR-гарнитуры могут видеть окружающее пространство, вопросы конфиденциальности становятся особенно важными. Важно отметить, что гарнитура Samsung XR использует систему, аналогичную той, что применяется в смартфонах на Android, для управления доступом к камере. Это означает, что пользователи могут контролировать, какие приложения имеют право видеть, что происходит вокруг них.

Как сообщили представители Google, операционная система Android XR, на которой работает гарнитура Samsung Moohan XR, позволяет сторонним приложениям использовать камеры гарнитуры только с явного разрешения пользователя. Этот механизм похож на запрос разрешений в телефонах Android, когда перед получением доступа к камере приложение запрашивает согласие пользователя, обеспечивая тем самым больший контроль над конфиденциальностью.

На XR-устройствах приложения могут запрашивать доступ либо к передней, либо к задней камерам. Если приложение запрашивает доступ к задней камере, оно получает возможность видеть мир вокруг пользователя. В случае запроса доступа к передней камере, приложение видит только аватар пользователя.

Стоит отметить, что аватар создается приложениями или сервисами на гарнитуре, которые генерируют изображение, используя данные отслеживания пользователя из API OpenXR, включая движения головы, рук, глаз и мимику. Эти данные отслеживания собираются внутренними камерами гарнитуры, которые отслеживают движения и выражения лица пользователя.

Мы продолжаем ждать дополнительной информации о цене и дате выхода Samsung XR. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех подробностей.