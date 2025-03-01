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Интернет и ПО

WhatsApp добавит возможность ставить стикеры в статус

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.03.2025
20 Просмотров 0
WhatsApp добавит возможность ставить стикеры в статус

В последнем бета-обновлении WhatsApp появилась интересная функция для тех, кто любит делиться моментами в статусе. Теперь, в версии 2.25.5.20, доступной через Google Play Beta, можно добавлять фотографии в виде стикеров прямо в свои статусы.

Представьте, как это оживит ваши публикации! Можно объединять разные фотографии и видео в одном статусе, как будто собираете коллаж. А самое классное, что WhatsApp предлагает разные формы для ваших фото-стикеров: прямоугольник, квадрат, круг, сердечко и даже звездочку.

Каждая форма подходит для разных случаев. Например, сердечко идеально подойдет для романтичных моментов, а квадрат или прямоугольник помогут создать более структурированный вид. Круг отлично подойдет, чтобы выделить что-то конкретное на фотографии, а звездочка – для праздничных событий.

И это еще не все! Вы можете легко менять размер этих фото-стикеров и перемещать их по экрану, чтобы все выглядело именно так, как вы хотите. Полный контроль над вашим статусом.

Правда, пока эта функция доступна только для небольшого числа бета-тестеров, установивших последнее обновление WhatsApp из Google Play. Но не расстраивайтесь! Обещают, что в ближайшие недели ее получат гораздо больше пользователей. Так что следите за обновлениями и готовьтесь творить в своих статусах.

Источник — wabetainfo

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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