WhatsApp добавит возможность ставить стикеры в статус

В последнем бета-обновлении WhatsApp появилась интересная функция для тех, кто любит делиться моментами в статусе. Теперь, в версии 2.25.5.20, доступной через Google Play Beta, можно добавлять фотографии в виде стикеров прямо в свои статусы.

Представьте, как это оживит ваши публикации! Можно объединять разные фотографии и видео в одном статусе, как будто собираете коллаж. А самое классное, что WhatsApp предлагает разные формы для ваших фото-стикеров: прямоугольник, квадрат, круг, сердечко и даже звездочку.

Каждая форма подходит для разных случаев. Например, сердечко идеально подойдет для романтичных моментов, а квадрат или прямоугольник помогут создать более структурированный вид. Круг отлично подойдет, чтобы выделить что-то конкретное на фотографии, а звездочка – для праздничных событий.

И это еще не все! Вы можете легко менять размер этих фото-стикеров и перемещать их по экрану, чтобы все выглядело именно так, как вы хотите. Полный контроль над вашим статусом.

Правда, пока эта функция доступна только для небольшого числа бета-тестеров, установивших последнее обновление WhatsApp из Google Play. Но не расстраивайтесь! Обещают, что в ближайшие недели ее получат гораздо больше пользователей. Так что следите за обновлениями и готовьтесь творить в своих статусах.

Источник — wabetainfo