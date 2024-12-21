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Android XR — новая операционная система от Google

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.12.2024
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Android XR - новая операционная система от Google

Google представила новую операционную систему Android XR. На данной ОС будут работать гарнитуры виртуальной реальности (VR) и умные очки. Эта платформа, созданная на базе открытого проекта Android (AOSP), кардинально меняет представление о взаимодействии с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Ключевым новшеством является глубокая интеграция с искусственным интеллектом Gemini от Google.

Как будет работать Android XR

Android XR обеспечивает плавное и интуитивное управление. Пользователи смогут взаимодействовать с системой, используя комбинацию жестов рук, отслеживания взгляда и голосовых команд, все это обрабатывается мощным ИИ Gemini. Хотите найти что-то в виртуальном пространстве? Просто обведите объект пальцем. Нужна информация о том, что вы видите? Просто задайте вопрос.

Использование Google Maps на Android XR через умные очки
Использование Google Maps на Android XR через умные очки

Google заключила стратегическое партнёрство с Samsung и Qualcomm, для реализации этой амбициозной идеи. Первым устройством на базе Android XR станет VR-гарнитура Samsung под кодовым названием «Project Moohan». Релиз ожидается в 2025 году.

Android XR не ограничивается только новыми технологиями. Она обеспечивает полную совместимость с существующими приложениями Android. Многие из приложений будут автоматически оптимизированы для больших экранов VR-гарнитур. Они обеспечат плавный переход из привычной среды. Разработчикам предоставляется новый SDK (Android XR SDK) с инструментами для создания пространственного звука, трёхмерного взаимодействия и управления естественными жестами. Это открывает огромные возможности для создания новых, захватывающих приложений.

Любители игр оценят встроенную поддержку Unity, позволяющую создавать по-настоящему иммерсивные игровые миры. Для пользователей, которым важна продуктивность, есть плавающие окна для таких популярных приложений, как Google Фото, Google TV и YouTube, которыми можно управлять простыми жестами.

Очки Google

В долгосрочной перспективе Google планирует запустить лёгкие и удобные умные очки. Эти очки будут обеспечивать контекстную помощь ИИ, предоставляя информацию в режиме реального времени — например, перевод текста, навигационные указания или краткие сводки сообщений — без необходимости доставать смартфон. Для снижения энергопотребления и веса очков, Google использует «распределённые вычисления», обрабатывая сложные задачи на смартфоне.

Android XR виртуальные экраны

Android XR — это не просто очередное устройство; это фундамент для совершенно новой вычислительной платформы. Google использует свои сильные стороны в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления экосистемой для создания будущего, где Gemini и Android бесшовно интегрированы с окружающим миром, улучшая наше взаимодействие с ним и повышая качество жизни.

В 2025 году мы увидим первый результат этой работы — VR-гарнитуру Samsung «Project Moohan». Вскоре после этого последуют умные очки, прототипы которых уже проходят тестирование в таких технологических центрах, как Кремниевая долина и Нью-Йорк.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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