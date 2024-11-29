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Samsung представила интерфейс One UI 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.11.2024
6 Просмотров 0
Samsung представила интерфейс One UI 7

Samsung вот-вот выпустит One UI 7.0! Компания обновила свой испанский сайт. На нём заменили информацию о One UI 6 на анонс One UI 7 с новыми скриншотами и описанием. Что же там показано?

На странице говорится о более современных и удобных иконках, умном управлении уведомлениями, новом экране блокировки с быстрым доступом к текущим задачам и многом другом. Samsung утверждает, что UI 7 делает всё максимально простым и удобным для пользователя. Также на обновлённой странице показаны некоторые функции Galaxy AI. Например, «Поиск по кругу», «Эскиз в изображение», «Мгновенный перевод», «AI-масштабирование» и другие.

В коротком видеоролике, размещенном на сайте, демонстрируется новый дизайн UI 7. Также Samsung показала различные устройства, включая Galaxy Watch 7 и Galaxy Buds 3, которые, впрочем, не имеют прямого отношения к обновлению One UI 7. Точная дата выхода всё ещё не объявлена. Вместе с тем, Samsung предлагает подписаться на уведомления о выходе обновления через приложение Samsung Members.

Однако сам факт того, что Samsung открыто говорит о UI 7 и демонстрирует изображения, очень обнадеживает. Это может означать, что релиз UI 7.0, или начало бета-тестирования, уже совсем близко. One UI 7 — одно из самых ожидаемых обновлений за последнее время. В тоже время, утечки показывают масштаб проделанной работы, создавая впечатление, что Samsung полностью переработала One UI.

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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