Samsung представила интерфейс One UI 7

Samsung вот-вот выпустит One UI 7.0! Компания обновила свой испанский сайт. На нём заменили информацию о One UI 6 на анонс One UI 7 с новыми скриншотами и описанием. Что же там показано?

На странице говорится о более современных и удобных иконках, умном управлении уведомлениями, новом экране блокировки с быстрым доступом к текущим задачам и многом другом. Samsung утверждает, что UI 7 делает всё максимально простым и удобным для пользователя. Также на обновлённой странице показаны некоторые функции Galaxy AI. Например, «Поиск по кругу», «Эскиз в изображение», «Мгновенный перевод», «AI-масштабирование» и другие.

В коротком видеоролике, размещенном на сайте, демонстрируется новый дизайн UI 7. Также Samsung показала различные устройства, включая Galaxy Watch 7 и Galaxy Buds 3, которые, впрочем, не имеют прямого отношения к обновлению One UI 7. Точная дата выхода всё ещё не объявлена. Вместе с тем, Samsung предлагает подписаться на уведомления о выходе обновления через приложение Samsung Members.

Однако сам факт того, что Samsung открыто говорит о UI 7 и демонстрирует изображения, очень обнадеживает. Это может означать, что релиз UI 7.0, или начало бета-тестирования, уже совсем близко. One UI 7 — одно из самых ожидаемых обновлений за последнее время. В тоже время, утечки показывают масштаб проделанной работы, создавая впечатление, что Samsung полностью переработала One UI.

Источник — sammobile