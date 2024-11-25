Samsung может работать над складным игровым портативным устройством

Samsung, известная своими дисплеями для портативных консолей, например, Nintendo Switch, похоже, готовит свою собственную портативную игровую систему. И что особенно интересно – эта консоль Samsung, вероятно, будет иметь складной экран. Это логичное развитие их опыта в создании складных телефонов, расширяющееся на новый рынок. Был обнаружен патент на складную игровую консоль Samsung, демонстрирующий её возможный дизайн. Патент был найден в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Заявку подало подразделение Samsung Display Co.

Устройство имеет складную конструкцию, напоминающую Galaxy Z Flip6, что должно положительно сказаться на портативности. Геймеры смогут легко носить консоль с собой, поместив её даже в карман. В патенте представлены изображения консоли с разных ракурсов: сложенная, разложенная, вид сбоку, сверху, сзади и так далее. Даже в сложенном виде с бокового угла консоль выглядит достаточно тонкой.

Консоль складывается как обычная раскладушка, и предполагается, что компания использует в ней свой фирменный Flex Hinge, уже применяемый в складных телефонах. На внешнем экране, скорее всего, будет использовано ультратонкое стекло (UTG), характерное для складных смартфонов Samsung, а сверху – защитная плёнка. Интересно будет посмотреть, как компания справится с возможными складками на экране, а также с частотой обновления, временем отклика и цветопередачей.

На эскизах также видны встроенные элементы управления: круглые джойстики или крестовина по бокам, а также дополнительные кнопки внизу устройства. Хотя неизвестно, будет ли эта консоль когда-либо выпущена, сам факт существования патента говорит, что компания рассматривает возможность выхода на рынок портативных игровых систем, где она пока не занимает лидирующих позиций. Учитывая опыт Samsung в складных технологиях, этот проект выглядит достаточно перспективным.

Если Samsung всё сделает правильно, она сможет привлечь внимание ценовой категории игрового рынка. Однако, принимая во внимание высокую стоимость складных телефонов, не стоит питать чрезмерных ожиданий. Поживём – увидим.

Источник — 91mobiles