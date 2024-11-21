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LG и Samsung объединяются для создания ИИ-смартфона

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.11.2024
4 Просмотра 0
LG и Samsung объединяются для создания нового ИИ-смартфона

LG свернула производство смартфонов еще в 2021 году. Она была одним из самых заметных игроков на этом рынке. После ухода компания сфокусировалась на других направлениях. Однако теперь LG намерена вернуться, возможно, в сотрудничестве с Samsung. Слухи о возвращении берут начало от нового голосового помощника — ixi-O. Он создан для совершения звонков с применением искусственного интеллекта. Но как это может быть связано? Ниже мы постараемся разобраться.

LG Uplus (южнокорейский оператор связи) планирует создать устройство, специально оптимизированное под ixi-O. Именно для этих целей и рассматривается вариант производства устройства на фабриках Samsung. Между ними уже достигнута договоренность о создании «настоящего телефона с искусственным интеллектом». То есть, он будет производиться Samsung по заказу LG Uplus. В этом устройстве будут объединены возможности Galaxy AI и собственный интеллектуальный помощник для звонков ixi-O.

Рабочее название устройства — Galaxy ixi-O, однако окончательное название еще не определено. Существует вероятность, что новая модель будет продаваться под брендом Samsung. Появление этой модели показывает, что даже без полного возвращения на рынок смартфонов, LG продолжает активность в этой сфере.

Возвращение LG на рынок вызывает интерес и может означать появление других инновационных устройств. Например, может выйти смартфон со сворачивающимся экраном, над которым компания работала ранее. Успех компании будет зависеть от многих факторов, включая характеристики нового устройства и маркетинговую стратегию.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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