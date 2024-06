Выпущена мини экшн-камера Insta360 Go 3S с качеством 4K

Компания Insta360 представила новую 4K-экшн-камеру GO 3S, которая отличается компактными размерами, сопоставимыми с размером большого пальца, и весом, равным весу двух батареек типа АА. Доступная в белом и черном цветах, камера обладает гибкой магнитной конструкцией и защищена от брызг воды, что делает её идеальной для ношения на теле и съемки с разных углов, включая видеоблоги от первого лица.

GO 3S сохраняет компактный дизайн предыдущих моделей серии GO, но при этом предлагает улучшенное качество изображения благодаря 4K разрешению и частоте кадров 30 FPS, что почти вдвое превосходит разрешение 2.7K предшественника GO 3. Новый широкоугольный объектив камеры снижает искажения по краям и обеспечивает более естественное восприятие пространства, а новые фильтры улучшают отображение кожи, делая её мягче и естественнее, что упрощает портретную съемку.

Кроме того, GO 3S обладает усовершенствованным высокопроизводительным чипом, который на 50% повышает вычислительные способности процессора. В условиях низкой освещенности камера показывает улучшенную четкость, яркость и насыщенность цветов. Поддержка Dolby Vision при предварительном просмотре и экспорте в приложении улучшает детализацию изображения и светотеневые эффекты.

Управление съёмкой в Insta360 GO 3S стало более интуитивным и простым. Камера поддерживает двойное использование как экшн-камеры, так и для съёмки большим пальцем. Время работы батареи составляет до 140 минут. Модель оснащена 2,2-дюймовым раскладывающимся цветным сенсорным экраном, встроенным зарядным устройством, передачей изображения и пультом дистанционного управления.

Новая функция интервальной записи позволяет камере автоматически делать снимки в установленные временные промежутки, что упрощает последующее редактирование с использованием AI. Также добавлено удобное переключение между горизонтальной и вертикальной съемкой, голосовое управление и управление жестами, что удобно для групповых снимков или в шумных условиях.

GO 3S совместима с Apple Find My, что облегчает поиск и определение местоположения камеры через устройства Apple. Функции быстрой передачи материала, предварительного просмотра в приложении одним касанием и аксессуары Flash Transfer Companion обеспечивают удобство редактирования и съёмки.

