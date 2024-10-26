Главная » Смартфоны и телефоны Samsung Galaxy Z Fold 7 выйдет в двух версиях в 2025 году Смартфоны и телефоны Samsung Galaxy Z Fold 7 выйдет в двух версиях в 2025 году Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Samsung, расширяя линейку складных смартфонов, готовит к выходу две версии Galaxy Z Fold 7, одна из которых, под кодовым названием Q7M, может оказаться революционным трёхскладным устройством. Недавно представленная в Южной Корее ограниченная серия Galaxy Z Fold 6 Special Edition, более тонкая и крупная версия Galaxy Z Fold 6, уже продемонстрировала инновационный подход, хотя и без поддержки S Pen. Этот опыт, вероятно, повлияет на разработку будущих моделей.

Согласно данным издания GalaxyClub, Samsung параллельно разрабатывает Galaxy Z Fold 7 (Q7) и его модификацию Q7M. Пока неясно, будет ли Q7M представлять собой Special Edition или же станет первым трёхскладным смартфоном Samsung. В любом случае, Samsung стремится опередить конкурентов, таких как Huawei с их Huawei Mate XT Ultimate, предложив более широкий, планшетный дисплей при полной раскладке.

Что касается технических характеристик, хотя информация о чипсете Z Fold 7 пока не подтверждена, вероятно, будет использован флагманский процессор Qualcomm 2024 года — Snapdragon 8 Elite. Это обеспечит значительное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями складных телефонов, улучшив многозадачность и автономность. Кроме того, ожидаются улучшения в области фотографии и видеосъемки. Если Q7M последует примеру Special Edition Fold, он может получить 200-мегапиксельную камеру, обеспечивающую высокое качество снимков.

Таким образом, параллельная разработка Galaxy Z Fold 7 и Q7M свидетельствует о расширении модельного ряда складных телефонов Samsung в 2025 году. Компания активно экспериментирует с новыми форматами, стремясь сделать складные смартфоны более доступными и разнообразными, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей. Ожидается, что релиз состоится в середине 2025 года.