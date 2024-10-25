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Apple планирует совершить революции в мире iPhone

Владислав Редькин Владислав Редькин
25.10.2024
6 Просмотров 0
Apple планирует совершить революции в мире iPhone

Внутренняя записка Джона Тернуса, руководителя отдела аппаратного обеспечения Apple, раскрывает амбициозные планы компании на будущее. Тернус назвал предстоящие модели iPhone «самыми амбициозными в истории продукта». Более того, эти слова подкрепляются недавними кадровыми перестановками: Ричард Дин назначен вице-президентом по дизайну iPhone и теперь отвечает за разработку будущих моделей.

В частности, ожидается появление двух инновационных моделей. Во-первых, в 2025 году должен выйти ультратонкий iPhone 17 Air, отличающийся радикально новым дизайном и всего одной задней камерой. Это устройство может стать новым этапом в эволюции iPhone, подобно iPhone X в 2017 году.

Во-вторых, Apple работает над складным iPhone, который, предположительно, появится на рынке в 2026 году или позже. Эта модель будет складываться сверху вниз (flip), подобно некоторым моделям Samsung, и в разложенном виде будет иметь размеры обычного iPhone.

Компания, известная своей стратегией тщательного анализа рынка и последующего выпуска усовершенствованных продуктов, вполне может совершить прорыв, учитывая появление таких трендов, как складные экраны. Ультратонкий iPhone 17 Air и складной iPhone могут стать ключевыми элементами этой стратегии, обеспечив Apple значительное конкурентное преимущество.

Источник — winfuture.de

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Владислав Редькин
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