Втрое складывающийся смартфон Samsung появится в следующем году

Samsung готовится к выпуску революционного втрое складывающегося смартфона. На сегодняшний день известно, что разработка его ключевых компонентов уже завершена. Поэтому тройной смартфон должен появится когда-то в 2025 году. Однако окончательное решение о запуске остается за подразделением Mobile eXperience компании Samsung.

Этот новый телефон может стать первым в мире серийно выпускаемым тройным складным устройством, доступным глобально. Он будет конкурировать с единственным существующим аналогом — Huawei Mate XT, продажи которого пока ограничены Китаем. Инновационная конструкция позволит трансформировать устройство из компактного телефона в планшет.

Подробные технические характеристики пока не разглашаются. Однако, запатентованные технологии Samsung предполагают использование передовых шарнирных механизмов и интегрированных датчиков, разработанных для обеспечения гибкости и удобства использования.

Ожидаемо, что в этом тройном складном смартфоне будет использоваться чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот выбор обусловлен очевидными преимуществами. Новый чип имеет: повышенную производительность графического процессора на 40% и улучшенную трассировку лучей на 35% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, который используется в текущей модели Galaxy Z Fold 6.

Увеличение энергоэффективности на 44% делает этот чипсет идеальным для ресурсоёмких задач, таких как игры и многозадачность. Кроме того, обновлённый NPU (нейронный процессор) обеспечивает 45% прирост производительности в задачах искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для использования AI-функций.

Несмотря на инновационную конструкцию, ожидается, что толщина нового устройства будет сравнима с Galaxy Z Fold 6, поэтому существенного увеличения размеров сенсоров камеры не предвидится. Вероятнее всего, конфигурация камеры будет аналогична Galaxy Z Fold 6: основная камера 50 МП, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1.0 мкм, с двухпиксельным PDAF и OIS; телеобъектив 10 МП, f/2.4, 66 мм, 1.0 мкм, с PDAF и OIS, 3-кратный оптический зум; сверхширокоугольная камера 12 МП, f/2.2, 123˚, 12 мм, 1.12 мкм.

Источник — zdnet.co.kr