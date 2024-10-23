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Втрое складывающийся смартфон Samsung появится в следующем году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.10.2024
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Втрое складывающийся смартфон Samsung появится в следующем году

Samsung готовится к выпуску революционного втрое складывающегося смартфона. На сегодняшний день известно, что разработка его ключевых компонентов уже завершена. Поэтому тройной смартфон должен появится когда-то в 2025 году. Однако окончательное решение о запуске остается за подразделением Mobile eXperience компании Samsung.

Этот новый телефон может стать первым в мире серийно выпускаемым тройным складным устройством, доступным глобально. Он будет конкурировать с единственным существующим аналогом — Huawei Mate XT, продажи которого пока ограничены Китаем. Инновационная конструкция позволит трансформировать устройство из компактного телефона в планшет.

Подробные технические характеристики пока не разглашаются. Однако, запатентованные технологии Samsung предполагают использование передовых шарнирных механизмов и интегрированных датчиков, разработанных для обеспечения гибкости и удобства использования.

Ожидаемо, что в этом тройном складном смартфоне будет использоваться чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот выбор обусловлен очевидными преимуществами. Новый чип имеет: повышенную производительность графического процессора на 40% и улучшенную трассировку лучей на 35% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, который используется в текущей модели Galaxy Z Fold 6.

Увеличение энергоэффективности на 44% делает этот чипсет идеальным для ресурсоёмких задач, таких как игры и многозадачность. Кроме того, обновлённый NPU (нейронный процессор) обеспечивает 45% прирост производительности в задачах искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для использования AI-функций.

Несмотря на инновационную конструкцию, ожидается, что толщина нового устройства будет сравнима с Galaxy Z Fold 6, поэтому существенного увеличения размеров сенсоров камеры не предвидится. Вероятнее всего, конфигурация камеры будет аналогична Galaxy Z Fold 6: основная камера 50 МП, f/1.8, 23 мм (широкоугольная), 1.0 мкм, с двухпиксельным PDAF и OIS; телеобъектив 10 МП, f/2.4, 66 мм, 1.0 мкм, с PDAF и OIS, 3-кратный оптический зум; сверхширокоугольная камера 12 МП, f/2.2, 123˚, 12 мм, 1.12 мкм.

Источник — zdnet.co.kr

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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