Apple добавит поддержку пространственного контента в Safari для Vision Pro

Скоро владельцы Apple Vision Pro смогут просматривать пространственные фотографии и видео непосредственно в Safari, что значительно расширит возможности обмена таким контентом. Это стало известно благодаря интервью, которое взяло издание PetaPixel у менеджера по продуктам Apple, Деллы Хафф, и дизайнера Билли Соррентино. Они подтвердили, что Apple добавляет в Safari поддержку пространственных медиафайлов.

Более того, веб-разработчики получат возможность интегрировать пространственные фотографии и видео на свои сайты. Таким образом, пользователи Vision Pro смогут наслаждаться просмотром контента в 3D, в то время как пользователи других устройств увидят его в обычном 2D формате. Данное нововведение будет реализовано в этом году. Стоит отметить, что пространственные фотографии и видео уже сейчас можно снимать на iPhone 15 Pro и iPhone 16. Важно подчеркнуть, что функция съёмки пространственных фотографий для iPhone 15 Pro появится с выходом iOS 18.1. Кроме того, Vision Pro и visionOS 2 позволяют преобразовывать обычные фотографии в пространственные, добавляя им глубину и объем.

Однако, до сих пор просмотр пространственного контента в гарнитуре Apple был ограничен. В частности, для просмотра требовалось получение файлов напрямую через сообщения, электронную почту или AirDrop. Это существенно затрудняло обмен таким контентом. Благодаря интеграции с Safari, пользователи iPhone смогут легко размещать свои пространственные фотографии и видео на веб-сайтах, обеспечивая доступ к ним для всех владельцев Vision Pro.

Точные сроки появления поддержки пространственных медиа в Safari пока не объявлены. Тем не менее, ожидается, что это произойдет до конца года, возможно, в обновлении VisionOS 2.2.