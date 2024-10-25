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Похоже, что Apple готовится к производству недорогой версии Vision Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.10.2024
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Похоже, что Apple готовится к производству недорогой версии Vision Pro

Компания Apple сократила производство своей гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Это произошло всего через несколько месяцев после ее запуска в продажу на рынках вне США. Планы относительно следующей модели остаются неизвестными. Однако, существует вероятность, что Apple выпустит более доступную версию Vision Pro к концу 2025 года. Это может быть попыткой конкурировать с более дешевыми AR/VR-гарнитурами от таких компаний, как Meta*.

Издание The Information сообщает, Apple «резко сократила» производство устройств несколько месяцев назад. Также может сократить его еще наполовину к концу года. Сообщается, что компания уже произвела достаточное количество единиц, чтобы удовлетворить спрос, который в последнее время заметно снизился.

Vision Pro первого поколения имеет весьма высокою цену в 3499 долларов. Поэтому устройство недоступно для большинства пользователей. По данным от поставщиков, с которыми общалась The Information, Apple произвела компоненты для 6 тысяч устройств, однако множество деталей осталось недоставленными на производственных мощностях.

Марк Гурман из Bloomberg сообщал в начале месяца, что команда Apple Vision Products работает над новой гарнитурой смешанной реальности, которая может быть выпущена уже в следующем году. Ожидается, что эта модель будет доступнее и стоить около 2000 долларов. Чтобы снизить стоимость, Apple, вероятно, уберет из устройства некоторые функции, такие как EyeSight. Также упоминается, что обновленная версия Vision Pro с новым чипом может появиться в 2026 году.

*Meta признана экстремисткой организацией на территории Российской Федерации

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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