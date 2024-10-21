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Samsung представила Galaxy Z Fold Special Edition — самый тонкий складной смартфон в линейке

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.10.2024
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Samsung представила Galaxy Z Fold Special Edition - самый тонкий складной смартфон в линейке

Samsung Electronics представила в Южной Корее эксклюзивную модель Galaxy Z Fold Special Edition. Продажи начнутся с 25 октября. Смартфон получил мощную начинку и тонкий дизайн. Его толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,6 мм, вес 236 г. Он на 1,5 мм тоньше и на 3 г легче, чем Galaxy Z Fold 6. Поэтому теперь он является самым тонким и лёгким устройством в линейке Galaxy Z Fold.

Galaxy Z Fold Special Edition разложен с задней стороны

Несмотря на компактные размеры, складной смартфон получил значительные аппаратные улучшения. Впервые в серии Galaxy Z оснащён 200-мегапиксельной основной камерой. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ. С учетом использования Galaxy AI, новый смартфон должен обеспечить приятный пользовательский опыт.

Galaxy Z Fold Special Edition разложен экран.jpg

В разложенном состоянии, пользователям доступен главный экран с диагональю 8,0 дюймов (203,1 мм). Соотношении сторон составляет 20:18, предлагая максимально комфортное использование. В сложенном виде, внешний экран с диагональю 6,5 дюймов (164,8 мм) и соотношением сторон 21:9, обеспечивает удобство управления и взаимодействия.

Galaxy Z Fold Special Edition сложен задняя сторона

В основе производительности Galaxy Z Fold Special Edition лежит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Дизайн устройства отличается элегантностью: сочетание металлической рамки и стеклянных панелей Corning Gorilla Glass Victus 2, а также уникальный полосатый узор в единственном цвете «Black Shadow».

Galaxy Z Fold Special Edition сложен задняя сторона

Продажи стартуют 25 октября через сайт Samsung.com, а также через онлайн-магазины трёх основных южнокорейских операторов связи: T Direct Shop, KT.com и Uplus.com. Цена составляет 2 789 600 вон (примерно $2036 или 200000 рублей).

Galaxy Z Fold Special Edition сложен сбоку

Устройство получит обновление до One UI 7.0 с Android 15 в начале 2025 года, а также шесть последующих обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности. В Китае устройство, предположительно, будет продаваться под названием Samsung Galaxy W25.

Источник — samsung.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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