Insta360 Ace Pro 2, GoPro Hero 13 Black, DJI Osmo Action 5 Pro: сравнение

Insta360 Ace Pro 2, GoPro Hero 13 Black и DJI Osmo Action 5 Pro топовые экшн-камеры. Каждая из них претендует на звание лучшей. Все три модели действительно превосходят своих предшественников по качеству и функционалу. Они предлагают потрясающую четкость изображения и эффективную стабилизацию для плавной съемки видео. Однако, у каждой камеры есть свои сильные стороны и особенности, которые делают её предпочтительнее в зависимости от конкретных задач пользователя. Поэтому вместо поиска однозначно лучшей камеры, давайте разберёмся, какая из них идеально подойдет именно вам.

New item New item GoPro Hero 13 Black СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item Новые моды для объектива

Увеличенное время автономной работы

Видео 5.3K отличного качества

Приложение Quik для быстрого редактирования Новые моды для объективаУвеличенное время автономной работыВидео 5.3K отличного качестваПриложение Quik для быстрого редактирования New item Разрешение не изменилось по сравнению с предшественником

Качество съемки при слабом освещении не самое лучшее

Моды требуют дополнительных затрат Разрешение не изменилось по сравнению с предшественникомКачество съемки при слабом освещении не самое лучшееМоды требуют дополнительных затрат Insta360 Ace Pro 2 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item Отличное качество видео

Хорошее качество изображения при слабом освещении

Впечатляющий звук от встроенных микрофонов

Мобильное приложением Insta360 Отличное качество видеоХорошее качество изображения при слабом освещенииВпечатляющий звук от встроенных микрофоновМобильное приложением Insta360 New item Нет встроенной памяти

Откидной экран может кому-то не понравиться

Запись 8K имеет много ограничений Нет встроенной памятиОткидной экран может кому-то не понравитьсяЗапись 8K имеет много ограничений DJI Osmo Action 5 Pro СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item Хороший динамический диапазон и детализация

OLED-экран

Защита от воды до 20 м без чехла

Хорошо работает с DJI Mic 2

Время автономной работы Хороший динамический диапазон и детализацияOLED-экранЗащита от воды до 20 м без чехлаХорошо работает с DJI Mic 2Время автономной работы New item Нет видео 5,3K+

Режим SuperNight — ничего особенного

Нет видео 5,3K+Режим SuperNight — ничего особенного

В этом подробном сравнении мы рассмотрим ключевые отличия между этими тремя экшн камерами. Также выделим их общие характеристики и отличия. После прочтения вы сможете определиться, какая модель наилучшим образом удовлетворит ваши потребности и предпочтения. Мы рассмотрим такие важные аспекты, как цена, дизайн, возможности съёмки видео и фото, качество изображения, стабилизацию, время автономной работы, а также дополнительные функции и аксессуары. Цель это сравнения — помочь вам сделать взвешенный выбор, основываясь на индивидуальных требованиях к экшн-камере. В результате, вы получите полное представление о преимуществах и недостатках каждой модели. Это поможет принять оптимальное решение.

Цена

На момент написания статьи все три камеры – GoPro Hero 13 Black, DJI Osmo Action 5 Pro и Insta360 Ace Pro 2 – являются новыми. Поэтому говорить о существенных скидках или снижения цены пока рано. GoPro Hero 13 Black вышла 4 сентября. Но появилась в продаже позже в том же месяце по цене 399,99 долларов. DJI Osmo Action 5 Pro последовала за ней двумя неделями позже (19 сентября), предложив более привлекательную стартовую цену – 349 долларов. Insta360 Ace Pro 2 вышла 22 октября, по цене GoPro Hero 13 Black — 399,99 долларов США.

Таким образом, DJI Osmo Action 5 Pro явно выигрывает по начальной стоимости. Однако, ситуация меняется, если рассматривать комплекты с дополнительными аксессуарами. Цена может существенно варьироваться в зависимости от комплектации. Многие пользователи предпочтут приобрести именно тот набор, который наилучшим образом соответствует их потребностям. Поэтому важно изучить доступные аксессуары и их стоимость. Например, комплект GoPro + «Аксессуары» и DJI Adventure Combo имеют сопоставимую цену: около 449 долларов. Рекомендуется сравнить комплектации и цены всех трех производителей перед покупкой, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Экран

Insta360 Ace Pro 2 выделяется уникальным дизайном экрана. Это единственная из трех камер, оснащенная откидным задним сенсорным экраном диагональю 2,5 дюйма – самым большим среди сравниваемых моделей. В дополнение к нему, камера имеет небольшой передний ЖК-экран. Но он предназначен только для навигации по меню и не отображает изображение при съемке селфи.

Insta360 Ace Pro 2

GoPro Hero 13 Black и DJI Osmo Action 5 Pro используют традиционную схему с двумя экранами – передним и задним. DJI Osmo Action 5 Pro в этом плане превосходит GoPro. Она оснащена двумя сенсорными OLED-экранами последнего поколения. В то время как Hero 13 Black имеет более простые ЖК-экраны, причём только задний сенсорный. Задний экран Osmo Action 5 Pro (2,5 дюйма) также немного больше, чем у Hero 13 Black (2,27 дюйма).

GoPro Hero 13 Black

Хотя яркость экранов у DJI и GoPro сопоставима, в целом экраны DJI считаются более качественными. А как обстоит дело с Insta360 Ace Pro 2? Откидной экран Ace Pro 2 имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает максимально удобный просмотр при съемке селфи благодаря своему размеру. Также он может устанавливаться под любым углом в диапазоне 180 градусов. Это особенно полезно при съемке под низкими углами, например, при креплении камеры к велосипеду. Экран остаётся отлично виден во время движения.

DJI Osmo Action 5 Pro

Однако, у такого решения есть и недостатки. Для съемки селфи требуется дополнительное действие – переворачивание экрана. В то время как у Osmo Action 5 Pro селфи-экран всегда готов к работе. Хотя он меньше по размеру. Кроме того, наличие подвижного механизма может снизить общую прочность и долговечность камеры по сравнению с моделями GoPro и DJI. Хотя вы вряд ли столкнетесь с поломкой экрана на Ace Pro, риск всё же присутствует.

Ace Pro 2 также несколько крупнее своих конкурентов, что отчасти обусловлено конструкцией её экрана. Какой экран лучше? Всё зависит от ваших индивидуальных требований к камере. Но Ace Pro 2 предлагает наиболее универсальное решение.

Дизайн и аксессуары

GoPro, как самый опытный игрок на рынке экшн-камер, предлагает самый широкий выбор аксессуаров. Это особенно важно для защиты камеры при экстремальной съемке. Hero 13 Black дополнительно получила новую линейку объективов HB и нейтральных фильтров, открывающих новые творческие возможности.

GoPro HERO 13 Black

К Hero 13 Black GoPro выпустила макрообъектив с кольцом фокусировки, сверхширокоугольный объектив (аналогичный Max Mod для Hero 12 Black), набор из четырех нейтральных фильтров, а также анонсировала анаморфотный объектив, который появится в 2025 году. Уникальной особенностью Hero 13 Black является автоматическое распознавание этих объективов и фильтров. Это позволяет камере автоматически оптимизировать настройки. Макрообъектив особенно удобен для видеоблогеров, так как сокращает минимальное расстояние фокусировки в 4 раза – минимальное расстояние фокусировки в 40 см (приблизительно) у большинства камер, включая Hero 13 Black, может создавать неудобства при видеоблогах.

Insta360 Ace Pro 2

Все три камеры – GoPro Hero 13 Black, DJI Osmo Action 5 Pro и Insta360 Ace Pro 2 – оснащены съемными защитными линзами, магнитными и резьбовыми креплениями, и имеют прочную конструкцию. Osmo Action 5 Pro отличается лучшей водонепроницаемостью и встроенным глубиномером. Хотя для серьёзного дайвинга рекомендуется использовать дополнительные водонепроницаемые боксы. GoPro предлагает дополнительный бокс, выдерживающий погружение на глубину до 60 метров.

DJI Osmo Action 5 Pro

Все камеры поддерживают подключение Bluetooth для аксессуаров, например, беспроводных микрофонов. Однако использование беспроводных микрофонов DJI (например, Mic 2) с Osmo Action 5 Pro обеспечивает более удобное и простое подключение по сравнению с использованием сторонних микрофонов с GoPro и Insta360.

DJI Osmo Action 5 Pro — единственная из трёх камер, имеющая встроенную память объёмом 47 ГБ. Остальные камеры используют карты памяти microSD.

Качество записи

Характеристики сенсоров у Insta360 и DJI схожи. Обе используют 1/1.3-дюймовые сенсоры, в то время как GoPro имеет более крупный сенсор, способный создавать снимки с разрешением 50 Мп и 40 Мп. Сравнение ночной съёмки двух камер показывает очень похожую картинку, значительно превосходящую по качеству результаты GoPro.

Insta360 и DJI обе заявляют о динамическом диапазоне в 13,5 ступеней, достигаемом в оптимизированном HDR-режиме. Обе камеры также предлагают ночные режимы съёмки: PureVideo (4K до 60fps) у Insta360 и SuperNight (4K до 30fps) у DJI.

Ace Pro 2 – единственная из трех камер, способная снимать видео в 8K. Однако, это ограничено меньшим углом обзора, отсутствием стабилизации изображения при съемке с камеры сверху и отсутствием нового цветового профиля I-Log. Хотя Insta360 предоставляет удобные программные инструменты для обработки 8K-видео, не стоит однозначно отдавать этому предпочтение.

GoPro Hero 13 Black снимает видео в максимальном разрешении 5.3K. Также есть поддержка HDR и HLG режимов для улучшения качества изображения. Это особенно актуально в условиях яркого освещения с глубокими тенями. Её 1/1.9-дюймовый сенсор с разрешением 27 Мп подходит для съёмки в различных соотношениях сторон (16:9, 1:1, 9:16).

При съёмке в условиях умеренного освещения все три камеры демонстрируют сопоставимое качество. Возможно, есть небольшое преимущество у GoPro Hero 13 Black. В условиях низкой освещённости Insta360 Ace Pro 2 и DJI Osmo Action 5 Pro показывают схожие результаты, выигрывая у GoPro.

Автономность

Увеличение времени автономной работы было приоритетной задачей для всех трех производителей экшн-камер. Их последние флагманские модели демонстрируют значительное улучшение по сравнению с предшественниками.

Согласно спецификациям, GoPro Hero 13 Black обеспечивает до 2,5 часов записи видео в формате 1080p и до 1,5 часов в 5.3K. Это ставит её на последнее место в данном сравнении. Однако, на практике время работы Insta360 Ace Pro 2 оказалось довольно впечатляющим. Около 2,25 часов в 4K при 30 кадрах в секунду и 70 минут в 4K при 60 кадрах в секунду. Это хороший результат, сопоставимый с GoPro. Даже несмотря на то, что в GoPro используется более ёмкий аккумулятор. Insta360, по-видимому, достигла этого благодаря оптимизации энергопотребления камеры Ace Pro 2.

DJI Osmo Action 5 превосходит как Insta360, так и GoPro, благодаря аккумулятору ёмкостью 1950 мАч и значительно более длительному времени работы – до четырёх часов при съёмке в 1080p. Она также обеспечивает более быструю зарядку, хотя и незначительно быстрее, чем Ace Pro 2.

Следует помнить, что время работы от батареи может значительно варьироваться в зависимости от настроек камеры и условий использования. Включение Wi-Fi, GPS, а также экранов камеры сокращает время работы. Для увеличения времени автономной работы можно отключить некоторые из этих функций.

Режимы съемки

Все три камеры предлагают широкий выбор режимов съёмки. Однако, следует помнить, что использование специализированных режимов, таких как 8K у Ace Pro 2 или сверхзамедленная съёмка (400 кадров/с) у Hero 13 Black, часто сопряжено с ограничениями. Мы уже упоминали про ограничения 8K-съёмки у Ace Pro 2; режимы сверхзамедленной съёмки на Hero 13 Black ограничены коротким временем записи и длительным буферизацией, что задерживает начало новой записи.

Тем не менее, каждая камера обладает уникальными режимами, отсутствующими у конкурентов. Например, Hero 13 Black позволяет снимать видео со скоростью 240 кадров/с в разрешении 2.7K, в то время как конкуренты ограничены Full HD; также она поддерживает съёмку со скоростью до 400 кадров/с.

Однако наиболее важны режимы, используемые чаще всего. Например, HDR-съёмка очень полезна при ярком освещении для сохранения деталей в светлых участках (например, в облаках). Hero 13 Black снимает HDR-видео в полном разрешении 5.3K, но только с частотой кадров до 30 кадров/с (отсутствует съёмка в 60 кадрах/с). Ace Pro 2 и Osmo Action 5 Pro позволяют снимать 4K HDR видео с частотой до 60 кадров/с. Ночной режим PureVideo у Ace Pro 2 поддерживает 4K 60fps, в то время как у Osmo Action 5 Pro эта частота кадров недоступна в ночном режиме.

Поэтому перед покупкой рекомендуется тщательно изучить все характеристики и ограничения каждого режима съёмки. Если вы планируете часто использовать какой-либо конкретный режим, убедитесь в отсутствии ограничений, которые могут снизить качество съёмки.

Что в итоге?

Мы провели подробный анализ каждой камеры, а также сравнили модели DJI и Insta360 с GoPro Hero 13 Black. Каждая камера обладает своими преимуществами, и выбор лучшей зависит от индивидуальных потребностей пользователя.

GoPro, как наиболее опытный игрок на рынке, предлагает самый широкий ассортимент аксессуаров, который постоянно расширяется, особенно благодаря новой серии объективов и фильтров HB. Функции автоматического распознавания объектов в аксессуарах GoPro являются явным преимуществом. Insta360, хотя и является относительно молодым брендом, активно развивается в сегменте 360-градусных камер и предлагает достаточный набор аксессуаров для Ace Pro 2, например, селфи-палки.

Из трёх брендов, GoPro развивается медленнее всего. DJI и Insta360 значительно продвинулись вперёд за короткий период времени. DJI сосредоточилась на профессиональных функциях, обеспечив высокое качество сборки, длительное время автономной работы, хорошую водонепроницаемость и возможности качественной звукозаписи с использованием дополнительных аксессуаров. Insta360 отличается удобным выдвижным сенсорным экраном и отличным приложением для редактирования видео.

Что касается качества изображения, при хорошем освещении выбор лучшей камеры во многом субъективен. Хотя съёмка 8K на Insta360 Ace Pro 2 можно считать скорее маркетинговым ходом, её качество видео в 4K и цветовые профили не уступают конкурентам. Ace Pro 2 и Osmo Action 5 Pro демонстрируют сопоставимые результаты при слабом освещении, в то время как GoPro несколько отстаёт в этом аспекте.

В итоге, выбор лучшей камеры зависит от ваших предпочтений и задач.