Apple Intelligence приводит к перегреву iPhone

Недавние добавление функций искусственного интеллекта позволили Apple укрепить свои позиции на рынке. Компания стремится упростить жизнь пользователей, улучшая их опыт с помощью Apple Intelligence. В iOS 18.2 появились новые функции ИИ, но, как сообщают пользователи, обновление вызывает перегрев iPhone.

Новые функции iOS 18.2, такие как Image Playground, Genmoji и обновлённое приложение «Почта», представляют собой значительные улучшения. Однако, по многочисленным отзывам, эти нововведения привели к проблеме перегрева устройств. Пользователи отмечают, что перегрев особенно заметен при использовании Image Playground, Фото и FaceTime, что, естественно, ведёт к быстрому разряду батареи.

Стоит отметить, что подобные жалобы на Apple Intelligence поступали ещё во время бета-тестирования iOS 18.2. Тем не менее, Apple выпустила обновление в финальную версию, не устранив эту проблему. Хотя часть пользователей не сталкивается с перегревом, количество тех, кто жалуется, достаточно велико, чтобы предположить скорый выход от Apple исправляющего обновления — возможно, в течение следующего месяца.

Что вы думаете об этом? Сталкиваетесь ли вы с перегревом вашего iPhone после обновления до iOS 18.2? Поделитесь своим опытом в комментариях! Ваши отзывы помогут другим пользователям и привлекут внимание к этой проблеме. Мы ждём ваши мнения, комментарии и личный опыт, чтобы составить полную картину ситуации.

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