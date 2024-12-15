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Apple Intelligence приводит к перегреву iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.12.2024
4 Просмотра 0
Apple Intelligence приводит к перегреву iPhone

Недавние добавление функций искусственного интеллекта позволили Apple укрепить свои позиции на рынке. Компания стремится упростить жизнь пользователей, улучшая их опыт с помощью Apple Intelligence. В iOS 18.2 появились новые функции ИИ, но, как сообщают пользователи, обновление вызывает перегрев iPhone.

Новые функции iOS 18.2, такие как Image Playground, Genmoji и обновлённое приложение «Почта», представляют собой значительные улучшения. Однако, по многочисленным отзывам, эти нововведения привели к проблеме перегрева устройств. Пользователи отмечают, что перегрев особенно заметен при использовании Image Playground, Фото и FaceTime, что, естественно, ведёт к быстрому разряду батареи.

Стоит отметить, что подобные жалобы на Apple Intelligence поступали ещё во время бета-тестирования iOS 18.2. Тем не менее, Apple выпустила обновление в финальную версию, не устранив эту проблему. Хотя часть пользователей не сталкивается с перегревом, количество тех, кто жалуется, достаточно велико, чтобы предположить скорый выход от Apple исправляющего обновления — возможно, в течение следующего месяца.

Что вы думаете об этом? Сталкиваетесь ли вы с перегревом вашего iPhone после обновления до iOS 18.2? Поделитесь своим опытом в комментариях! Ваши отзывы помогут другим пользователям и привлекут внимание к этой проблеме. Мы ждём ваши мнения, комментарии и личный опыт, чтобы составить полную картину ситуации.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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